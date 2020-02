Francisco González admite que consintió la contratación de Villarejo

El expresidente del BBVA, Francisco González, reconoció en su declaración como imputado el pasado 18 de noviembre ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que consintió la contratación del comisario Villarejo. Afirma que se gestó en una reunión que tuvo lugar en diciembre de 2004 en la que participaron él mismo, los directivos Ángel Cano y Julio Carrizano, y el por entonces jefe de seguridad, Julio Corrochano. Según González, fue Corrochano quien les propuso contratar a una agencia de detectives ante los ataques que estaba sufriendo el banco como el intento de Sacyr por ocupar la cúpula de la entidad, e "implicitamente", concede el expresidente en su declaración, fue autorizado para la contratación.

No obstante, González niega que supiera a quién había contratado en realidad. Sostiene que no sabía que detrás de la empresa Cenyt se encontraba el comisario Villarejo, de quien supo por primera vez "por la prensa", cuando en 2018 se publicaron las primeras informaciones sobre las contrataciones del BBVA al policía.

Aunque la contratación se prolongó durante 13 años y los pagos ascendieron a 10.2 millones de euros, con operaciones de espionaje y sabotaje, la monitorización de miles de teléfonos de periodistas, empresarios, políticos de la etapa Zapatero y hasta el intento de inventar un amante cubano al ministro Miguel Sebastián, Francisco González jamás prestó demasiada importancia a los informes que le traía Corrochano sobre los trabajos. Así lo admite ante el juez porque para el presidente del BBVA aquel era un tema "absolutamente menor". Asevera que "a mí no me llegaba nada de contratación o una factura". "Esos temas", añade, "no llegan al presidente". "A mí me llegan temas de 50 millones para arriba" y "temas estratégicos".