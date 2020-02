Jugó en la Real Sociedad y en el Real Madrid. Por eso este jueves es un día especial para Mikel Lasa, el lateral que jugó en los dos clubes que hoy se ven las caras en los cuartos de final de la Copa del Rey. Ese es el motivo por el que ha pasado por los micrófonos de 'SER Deportivos', en los que ha relatado el momento en que se enteró de que iba a fichar por el equipo blanco.

"Fue un sorpresón. Estaba cenando en un restaurante con unos amigos y me llamó mi madre por teléfono", ha explicado. Eran otros tiempos en los que no había móviles y la madre de Lasa le llamó al teléfono del restaurante. "Cuando me dijeron que era ella yo pensé que había pasado algo, que le había ocurrido algo a mi padre", ha relatado.

El mensaje que recibió fue contundente: estaban llamando a su casa "miles de periodistas" comentando que su fichaje por el Real Madrid era inminente. Así, la petición de ella no pudo ser más clara: "Hazlo rápido, que esta situación no la manejamos".

De su llegada al club blanco Mikel Lasa se queda con lo bien que fue acogido por el vestuario. "Me trataron como a un hermano pequeño", recuerda. Y eso que, como ha confesado en SER Deportivos, se esperaba otra cosa de un grupo como el de la Quinta del Buitre. "Lees, oyes cosas...", reconoce al asegurar que no pudo tener un mejor recibimiento por parte de aquellos jugadores.