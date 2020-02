La indignación de Roncero tras el gol anulado a Vinícius

El Real Madrid cayó por 3-4 ante la Real y quedó eliminado de la Copa del Rey. El conjunto de Zinedine Zidane se enfrentaba a los últimos 20 minutos de partido y el marcador no se presentaba muy favorable: 1-4 y la Real Sociedad acabando todos los ataques que generaba.

En un centro colgado por Nacho, Vinícius cabeceó el balón y envió el cuero al fondo de las mallas con ayuda del portero txuri urdin Remiro. Pero el VAR anuló el tanto por fuera de juego y Tomás Roncero, comentarista de Carrusel Deportivo, mostró su indignación después de que la realización televisiva no mostrara la repetición de la jugada.

"Es que yo estoy alucinando. Es la primera vez que hay un gol anulado y no se repite. ¿Cuándo ha pasado que un gol anulado no se repite en televisión? No lo he visto en toda la temporada", comentó Roncero.