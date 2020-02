El ex jefe de seguridad del BBVA decidía lo que el BBVA tenía que pagar a Villarejo

Las facturas que la empresa Cenyt elaboraba para la entidad bancaria BBVA por sus servicios de espionaje no pasaban por el área de compras de la entidad. El ex directivo del BBVA, Antonio Béjar González, aseguró ante el juez García Castellón que era el ex jefe de seguridad del banco, Julio Corrochano, quien decidía directamente lo que el BBVA,en la época de Francisco González, tenía que pagar a José Manuel Villarejo y a su socio Rafael Redondo.

"Ellos se lo mandaban a Julio Corrochano y Corrochano era el que negociaba con ellos las provisiones de fondos", aseguró ante el juez el ex directivo del BBVA. "De vez en cuando me llamaba Corrochano y me decía que estaban trabajando por muchos países y que pedían una provisión de fondo mayor" añadió Béjar González.

Béjar González relata también la primera vez que se encontró en su mesa una factura de este tipo sin que pasase por el circuíto normal del banco. Dice que avisó a la persona que se encargaba de los pagos en el banco, pero a sabiendas de que "aquello era un asunto del que se encargaba el presidente, del que se imaginaba que estaba al tanto de estos pagos".

Béjar es el segundo directivo despedido por el BBVA en septiembre del año 2019. Previamente, en julio de ese año, el banco cesó a Eduardo Arbizu, exresponsable de control interNo y servicios jurídicos durante casi una década.