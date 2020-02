Comparan a Pablo Chiapella con 'Shreck' y él responde: "Me ha llamado ogro y punto"

Pablo Chiapella ha protagonizado la última de las comparaciones odiosas, o graciosas, de Twitter. Un usuario de la red social comparó al actor con el protagonista de 'Shreck' en su versión humana, y Chiapella no ha dudado en responderle.

"Me ha llamado ogro y punto", ha dicho el también presentador de televisión, en tono irónico, y haciendo alusión al comentario de la cantante Amaia Montero cuando en 2018 reaccionó públicamente a unas declaraciones de Malú sobre su compañera de profesión. "Me ha llamado Gorda y punto", dijo entonces Montero y el tweet no tardó en viralizarse.

Me ha llamado ogro y punto pic.twitter.com/fIIMip923T — Pablo Chiapella (@Pablochape) February 7, 2020

Ni protagonismo ni hostias me ha llamado gorda y punto. — Amaia Montero (@AmaiaMontero) September 25, 2018

Aluvión de comparaciones

La respuesta de Chiapella tampoco ha tardado en dar la vuelta a Twitter España, y acumula ya más de 2.000 retweets y 18.000 me gustas. Sin embargo, el asunto no ha quedado ahí y ha dado lugar a más comparaciones.

Decenas de usuarios han continuado sacando parecidos al actor: Rompe Ralph, personaje del juego de arcade 'Fix-It Felix' y que recientemente ha protagonizado una película animada, y Tadeo Jones son algunos. Ante el aluvión de imágenes, Chiapella ha continuado con humor: "No, si la culpa es mía por animaros" y "Hay días que es mejor no levantarse", ha dicho.