El 'portazo' de Anabel Alonso a Ndongo (Vox) por decir que las mujeres "necesitan machos empotradores"

Un auténtico portazo. Después del polémico tuit que ha publicado Bertrand Ndongo, militante de Vox y en permanente contacto con líderes de la ultraderecha, acerca de las "mujeres de izquierdas"; la actriz Anabel Alonso ha respondido con otro tuit aún más mordaz que ha sido compartido por muchos usuarios en las redes sociales.

Ndongo explicaba, con un discurso absolutamente machista y condenable que “cómo no van a tener más apetito que las de derechas. Pues claro, siempre son unas amargadas, un poco feas, sin machos empotradores. Decidme, qué le va a hacer a una tía un Pablo Iglesias, un Errejón, un Monedero, un Echenique... cómo no van a ir con apetito. Se tienen que comprar los ‘satisfyers’ que decís; si es que no llegan los tíos”.

Asi que esa carita de felicidad es de que te han "empotrao" pero bien!!! https://t.co/JbFijuSba4 — Anabel Alonso Oficia (@AnabelAlonso_of) February 6, 2020

La publicación no tardó en hacerse viral y tuvo la aceptación de la carcunda machista y de la ultraderecha en Twitter, pero Anabel Alonso, que suele responder a los comentarios exagerados de Vox, no dudó en responder. “Así que esa carita de felicidad es de que te han “empotrao” pero bien”, escribió. Una reflexión que se ha ganado el aplauso de las redes sociales.

Ndongo es famoso por sus 'burradas' a través de pequeños vídeos en Twitter. Por ejemplo, sobre algunos comentarios racistas que se han escuchado en campos de fútbol dijo: “Si tan racistas son los españoles, ¿qué hacéis aquí? Yo creo que es el momento de responder a esta pregunta. ¿Qué hago aquí, si tan mal me va, si tan basura son los españoles? Hombre claro, no puedes ir a tu país donde no hay libertad de expresión, democracia. ¡Ah! y pobreza y corrupción. No puedes ir a tu país y estás aquí viviendo perfectamente tan guapo y no tienes el valor ni de decir gracias. ¿Cuándo vais a dejar de escupir sobre la mano que os da de comer?”, comentó el de Vox.