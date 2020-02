Ganar la principal carrera ciclista por etapas es un hito que puede cambiarte la vida. Lo ha reconocido el colombiano Egan Bernal, ganador de la última edición de la Grande Boucle, en una entrevista concedida al diario de su país 'El Tiempo'.

"Después de haber ganado el Tour de Francia creo que es casi imposible que uno no cambie", explica el ciclista del equipo Ineos. "He tratado de ser la misma persona. me considero tranquilo, trato de seguir teniendo un núcleo familiar y de amigos muy cercano y cerrado, como era antes", asegura.

Pero el cambio no solo se produce en el ganador del Tour, sino también en las personas que están alrededor. De hecho, él considera que cambia más lo segundo que lo primero. "Más que cambie Egan Bernal, cambia la gente que está alrededor. Trato de manejarlo lo mejor posible", añade. Y aprovecha la ocasión para lanzar un mensaje al mundo sobre la realidad de su deporte: "Hay que tener en cuenta que eso es ciclismo, que no es fútbol, no soy James ni Messi".

🏆 Egan Bernal hace historia ganando este Tour de Francia 2019... ¿Sabes por qué? https://t.co/mMv2d21ZYy — Carrusel Deportivo (@carrusel) July 28, 2019

Defensa del título en París

El ciclista todavía no tiene claro el calendario que hará para preparar un nuevo asalto al Tour de Francia. En la entrevista asegura que estará en la París-Niza y en la Vuelta al País Vasco, pero no tiene cerrada su presencia en el Criterium Dauphiné. "Todo puede cambiar", asegura.

El perfil de la única contrarreloj del Tour 2020. / Letour.fr

A su juicio, el próximo Tour es "más fifícil" y "más duro" que el del año pasado porque tiene muchos más kilómetros de montaña, aunque es más corto y, por lo tanto, "será mucho más explosivo". Su objetivo es ganar tiempo a sus adversarios tanto en los Alpes como en los Pirineos para llegar con ventaja a la contrarreloj decisiva, que se celebrará en la penúltima etapa entre Lure y La Planche des Belles, de 36 kilómetros y con llegada en alto.