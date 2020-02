Pablo Iglesias formará parte de la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el de Cataluña

El vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha anunciado que estará presente en la mesa de negociación del Gobierno con Cataluña. Ha indicado además que ha sido el propio presidente, Pedro Sánchez, el que le ha pedido formar parte de ella junto a otros miembros del Ejecutivo que no ha querido señalar. "No me corresponde a mí anunciar los nombres", ha dicho en una entrevista en televisión.

La 'número dos' del PSOE, Adriana Lastra, ha reconocido este lunes que aún no ha visto borrador alguno de la reforma del Código Penal, un proyecto en el que está trabajando el Ministerio de Justicia que dirige Juan Carlos Campo y que incorporará como delito, ha anunciado, la exaltación del franquismo. Lastra ha asegurado es que la reforma del Código Penal "no se negocia con los territorios" por lo que lo ha desligado de la mesa de diálogo.

Sobre la exigencia del presidente de la Generalitat, Quim Torra, de introducir la figura del mediador en esa mesa, Lastra ha rechazado la iniciativa por considerarla "una cosa del pasado" innecesaria, dado que el PSOE tiene la voluntad de iniciar ese diálogo de modo transparente, de manera que los mediadores sean "los 47 millones de españoles". Sobre la composición de la mesa, ante de la confirmación de Iglesias, Lastra señaló que a ella no le importaría que el vicepresidente segundo formara parte de la delegación del Gobierno en esa mesa de diálogo, pero ha restado importancia sobre su composición porque el gabinete de ministros está "muy unido".