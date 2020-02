Blas Cantó contesta a un concursante de 'OT' que dijo que su actuación fue 'playback'

Este domingo Blas Cantó, próximo representante de España en Eurovisión, presentó por primera vez en directo la canción 'Universo' que llevará a la ceremonia de Róterdam (Países Bajos) el 16 de mayo de 2020. El ex de Auryn lo hizo en la 4º gala de Operación Triunfo y las reacciones respecto a su actuación no tardaron en aparecer en las redes sociales. Fue tan comentado que hasta los concursantes del 'talent' no tardaron en hablar sobre la interpretación de Cantó.

"Alguien se ha parado a pensar en lo que hizo ayer Blas Cantó", ha preguntado Nia, una de las concursantes del programa de TVE y rápidamente ha contestado Hugo: "Eso era 'playback' (...) me voy a poner el micro aquí y va a cantar mi pie". Ante estas palabras, algunos de sus compañeros valoraron que no fue 'playback' lo que hizo el próximo representante español en Eurovisión. Eso sí, Hugo ha concluido su valoración con un "me encantó".

No fue playback! Jajaja Estaba histérico y tuve fallos 😰😰 Pero gracias por la parte que me toca ❤️❤️❤️❤️ https://t.co/eNxXXOMqpg — Blas Cantó (@BlasCanto) February 10, 2020

Ante estas palabras de los concursantes de Operación Triunfo, ha sido el propio Blas Cantó quien ha respondido en su perfil oficial de Twitter señalando que "no fue 'playback'". "Estaba histérico y tuve fallos, pero gracias por la parte que me toca", ha explicado el artista.

En esta cuarta gala de 'OT', se ha conocido quien es el tercer expulsado de la edición que fue Nick después de interpretar 'Thriller' de Michael Jackson. Fue Maialen que cantó 'Dinamita' de La Bien Querida la que se salvó de la eliminación. Para la próxima gala serán Anaju y Javy los que compitan por seguir una semana más en la academia.