El Gobierno quiere que el Mobile World Congress se celebre, pero lo supedita a las recomendaciones de la OMS

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha hablado de la situación del coronavirus en España, de la preocupación por la celebrción del Mobile World Congress o de la financiación de las comunidades autónomas.

El tema principal ha sido la economía. Junto a la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, ambas han expuesto las principales previsiones macroeconómicas del Gobierno, detallando los objetivos de estabilidad, rebajando dos décimas la previsión de crecimiento y asegurando que el PIB español sigue por encima de la media de la zona euro, con un crecimiento del 2% en 2019.

Pero más allá de las cuestiones económicas, este es el resumen de los principales mensajes lanzados por María Jesús Montero y Nadia Calviño:

CORONAVIRUS. Estamos preparados para afrontar cualquier contingencia. Los dos casos diagnosticados que hay en España están asintomáticos, pero en aislamiento, como ordenan los protocolos. Quiero agradecer toda la labor del personal sanitario, con una formación excelente y coordinados con el Ministerio de Sanidad.

MOBILE WORLD CONGRESS. Queremos transmitir un mensaje de confianza. Tenemos uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Tenemos que poner lo que sucede en su justa medida para que la desinformación no cause daños colaterales innecesarios. No ha habido ningún cambio en la situación de riesgo de nuestro país, que sigue siendo baja. Seguimos en contacto con la OMS y la organización del Mobile. La OMS no ha hecho ninguna restricicón a los viajes y los eventos internacionales se pueden celebrar. No hay ningún contacto con embajadas sobre el que se tenga que informar. Queremos que este evento tan importante para Barcelona y para España se celebre.

CATALUÑA. Satisfacción del Gobierno por las primeras reuniones mantenidas por el presidente Sánchez en Cataluña, tanto con el president Torra como con la alcaldesa de barcelona, Ada Colau como con los agentes sociales. La vocación de dia´logo sigue siendo firme y la Mesa se convocará en breve, aún no tiene fecha, y será el presidente quien elija a los representantes del Gobierno. La falsa polémica por el mediador ya está zanjada. No es necesaria esa figura. El tema se está llevando con transparencia. Esa es nuestra hoja de ruta.

EUTANASIA. Este gobienro es partidario de seguir avanzando en los derechos d eúltima generación. un proyecot de ley que, según los estudios sociológicos, cuenta con una importante afectación en una sociedad madura como la española. De lo que se trata es de ofrecer un paraguas sanitario que permita el cumplimiento de la última voluntad del paciente. Pero se contempla, por supuesto, la posibilidad de la objeción de conciencia por parte de los sanitarios.

BANKIA. La posición del Gobierno es muy clara desde el principio. El objetivo es maximizar la recuperación de las ayudas públicas. Es un banco gestionado con criterios de profesionalidad y con ratios de rendimiento correctos, en línea con el resto del sector. No tengo nada más que decir al respecto.

RONDA DE CONTACTOS. El presidente del Gobierno tiene planeado seguir con la ronda de reuniones con presidentes autonómicos para conseguir que todas las administraciones remen en la misma dirección. Los ciudadanos son únicos, no distinguen quién tiene las competencias.

AGENDA LEGISLATIVA. La reunión del Gobierno del pasaod fin de semana en la finca de Quintos de Mora ha servido para impulsar reformas legislativas. El contenido de las mismas apunta a las estrategias de los cinco ejes que desarrolló el presidente en la sesión de investidura: reformas de ámbito social y educativo, transición ecológica, igualdad e innovación digital, entre otras.

ACCIDENTE NUCLEAR DE PALOMARES.

NORMATIVA LABORAL. El mensaje lanzado por el Gobierno es clarísimo. Hay que eliminar la posibilidad de considerar procedente un despido por encadenar bajas médicas. Pero nuestro Gobierno está comprometido con el diálogo. La primera medida que pusimos ne marcha fueron las mesas de negociación. La elaboración de un estatuto del trabajo del siglo XXI puede llevar más tiempo.

EXTREMA POBREZA. Tras la visita del relator de Naciones Unidas sobre pobreza infantil, queremos trasladar que nuestro compromiso contra la desigualdad para que los ciudadanos no sufran situaciones de pobreza sigue firme.

JOSÉ LUIS CUERDA. Se ha decidido otorgarle la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X. Amanece que no es poco es uno de los grandes títulos de la historia de nuestro cine. Además supo impulsar el talento de otros.

MEDICAMENTOS. El Gobierno ha impulsado la compra centralizada de medicamentos por valor de 391 millones de euros: inmunosupresores, hormonas y medicamentos para reducir efectos adveros de quimioterapia, entre otros, de la que se van a beneficiar 10 comunidades autónomas.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA. El Gobierno ha autorizado la emisión de pagarés o emisión de deuda por valor de 7.197 millones de euros a diferentes comunidades autónomas, como la Comuniad de Madrid, País Vasco, Navarra, la Comunidad Valenciana o Andalucía.