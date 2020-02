El Congreso aprueba tramitar una ley que regule la eutanasia con un amplio apoyo

El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes por 203 votos a favor, 140 en contra y 2 abstenciones tramitar una ley que regule la eutanasia gracias a los votos de PSOE, Unidas Podemos, ERC, Ciudadanos, PNV, JxCat, Bildu y la mayoría de los partidos minoritarios de la cámara. PP y Vox han sido los únicos que han votado en contra, acusando al Gobierno de querer "ahorrar" con las muertes de personas por eutanasia.

Tenso debate previo

La regulación de la eutanasia ha generado un duro debate en el que todos los grupos, salvo Vox, han arremetido contra el PP al que acusan de banalizar una ley que "solo pretende regular un nuevo derecho para quien quiera ejercerlo" y "no obliga a nadie".

Así lo ha señalado la exministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, quien, visiblemente emocionada, ha sido la encargada de presentar la proposición de ley del grupo socialista, cuya toma en consideración ha contado con el apoyo de todos los grupos, excepto el PP y Vox.

Carcedo ha solicitado el apoyo, especialmente a la bancada de la derecha, porque "el sufrimiento y el dolor humano no tienen ideología". "Es un nuevo derecho y quien quiera que lo use y quien quiera que no lo use", ha insistido.

El diputado del grupo popular José Ignacio Echániz ha sido el centro de todas las críticas al insistir en "el asunto financiero" que, según él, subyace de la propuesta socialista por el ahorro que supone para el sistema no tener que seguir tratando a personas enfermas y mayores.