El exjugador de baloncesto, José Manuel Calderón, estuvo anoche en 'La Resistencia' donde se sometió a las preguntas más irónicas de David Broncano.

Calderón mostró su gran sentido del humor cuando repasaron la carrera del extremeño en la NBA. Aunque, como era lógico, la entrevista no empezó por su "trabajo". Más bien comenzaron a hablar sobre la "potencia a la hora de orinar".

Después pasaron a charlar sobre el histórico récord de tiros libres en la NBA, cuando logró 151 de 154 durante la temporada 2008-2009. Logró obtener un 98,1% de acierto, siendo este el mejor porcentaje que se ha firmado en temporada regular. "Fallé solo tres tiros libres en toda la temporada. Hice 87 seguidos y acabé con 151. No me he vuelto a acercar, es difícil. Fue un récord histórico", dijo.

3 de 154 tiros libres. Un 98,1% de eficacia. Esto es una barbaridad, que se dice así como si nada y es una locura. #LaResistencia @JmCalderon pic.twitter.com/afCBaVD3xM — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) February 11, 2020

Y por último, terminaron con la famosa pregunta del dinero. La NBA es muy transparente en este sentido y publica todos los salarios de sus jugadores. Por ello, fue muy fácil buscar en Google en cuánto rondaba la cifra Calderón.

El exjugador confesó que llegó a ganar "una media de 7 millones de dólares al año". Entonces, Broncano hizo cálculos y comentó que tiene "por lo menos 300 millones de dólares". Una cuantía que habría percibido al militar en equipos como Toronto Raptors, Detroit Pistons, Dallas Mavericks, New York Knicks, Los Angeles Lakers, Atlanta Hawks y Cleveland Cavaliers.

Una cifra muy lejos de lo que admitió Gerard Piqué, pues el jugador del Barça aseguró que tenía más que todo el presupuesto del equipo rival, el Espanyol, unos 93 millones de euros.

💰 @JmCalderon se mea en Resines, Piqué y en todos los invitados. Y con razón, bien merecido. #LaResistencia Tenemos nuevo récord. pic.twitter.com/gU3MZbXTNs — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) February 11, 2020

AQUÍ PUEDES VER EL PROGRAMA COMPLETO