Trabajo admite que han repuntado los despidos por baja justificada que prometió derogar

Era uno de los aspectos más llamativos de la reforma laboral de 2012, pero volvió a la palestra informativa en octubre de 2019, cuando el Tribunal Constitucional le dio su visto bueno: la posibilidad de echar a la calle con despido objetivo (de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades) a los trabajadores que falten el 20% de las jornadas en dos meses consecutivos (esto es, ocho días), si faltan además el 5% de las jornadas hábiles de los 12 meses anteriores.

El aspecto más notable es que esas faltas pueden ser justificadas, esto es, aún con bajas médicas el trabajador puede acabar despedido, siempre que esas ausencias del trabajo no se debiesen a una enfermedad grave, como un cáncer.

"Hay que derogarlo con urgencia"

Desde la sentencia del Constitucional, esta medida se ha convertido en el primer objetivo a batir por los dos partidos que integran el nuevo gobierno de coalición; y singularmente, por Unidas Podemos, que ha acabado asumiendo la dirección del Ministerio de Trabajo. “Hay que derogarlo con urgencia”, “no sólo es inhumano, es que no es decente”, “no es negociable; cuando se vulneran los derechos fundamentales no tenemos nada que negociar; la propuesta está lista”, ha dicho en repetidas ocasiones la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (UP) desde que asumió su cartera.

Es la primera medida de la reforma laboral en el calendario de las derogaciones del nuevo gobierno; sin embargo, ya han transcurrido seis Consejos de Ministros después de la formación del gobierno de coalición y ese artículo, el 52.d, no ha sido derogado.

En el ministerio lo atribuyen a la burocracia. La ministra ha hablado de la necesidad de “informes”, y de la obligatoriedad de pasar por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y por la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. De estos dos trámites, el primero lo pasó el pasado viernes, y el segundo lo pasará el próximo jueves, según el ministerio.

El decreto, al Consejo de Ministros el 18 de febrero

El decreto estaría así listo para su aprobación en el próximo Consejo de Ministros, del día 18 de febrero. De ser así, el texto legal con la derogación de un único artículo de la reforma laboral se aprobaría a los 36 días de la formación del nuevo Gobierno.

Sólo dos semanas menos de lo que necesitó el nuevo Ejecutivo de Rajoy constituido en 2011 para aprobar la propia reforma laboral, un Real Decreto-Ley de 64 páginas, 25 artículos, nueve disposiciones adicionales, 12 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y 16 disposiciones finales que estuvo lista a los 50 días de tomar el relevo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Efecto llamada

Como no hay estadísticas lo suficientemente granulares como para determinar las causas del despido, no se sabe a ciencia cierta cuántas personas se han ido a la calle en virtud de este precepto de la reforma laboral, pero sí que hay indicios claros de que, desde el anuncio de su futura anulación, el ritmo de despidos por esta causa ha aumentado. Lo dicen los sindicatos (CCOO asevera que “cada día, nuestros servicios jurídicos han de responder a más despidos de personas trabajadoras a consecuencia de este articulado”) y lo admite el propio Gobierno, que señala un “pequeño efecto llamada solamente en un sector muy concreto que en estos días, antes de que se derogue este despido, están acudiendo a esta forma de despido”, que identifican fuentes de Trabajo en el sector del telemárketing.

Ante este repunte, desde los sindicatos llaman al Gobierno a la acción: “Esta posibilidad de despido debe derogarse en el próximo Consejo de Ministros, y CCOO va a ser absolutamente exigente después de que hayan transcurrido ya varios sin adoptar una medida que estaba ya asegurada desde el Gobierno”, dice Unai Sordo, Secretario General del sindicato, a la SER.