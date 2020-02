La Policia Nacional ha desmentido, a través de sus canales oficiales, un bulo que se propaga rápidamente por redes sociales y plataformas de mensajería como WhatsApp y Telegram. Una alerta, relacionada con una serie de robos que se producen en todo el país, mediante el que algunas personas están intentando generar preocupación en la sociedad.

Según recoge el comunicado en cuestión, publicado por la policía en su cuenta de Twitter, una banda ha comenzado a drogar a cada vez más personas con el objetivo de dormirlas y robarles todas sus pertenencias. Un comunicado firmado por la Policía Nacional que, sin embargo, no tiene nada que ver con el cuerpo de policía: "Si avisamos, lo hacemos por nuestros canales oficiales. Nunca a través de cadenas absurdas de WhatsApp".

Así es el bulo

En dicho comunicado, la Policía Nacional avisa que hay una banda de ladrones que está operando en todo el país. Todo ello con el objetivo de que el mensaje se propague por un gran número de perfiles y provocar gran preocupación. Unos ladrones que, supuestamente, se hacen pasar por la ONG médica Manos Limpias: "Te paran por la calle y te ponen un poco de producto en las manos".

Nosotros si "avisamos" lo hacemos por nuestros canales oficiales y no a través de cadenas absurdas de #WhatsApp No reenvíes mensajes de procedencia desconocida 🙏#NOPIQUES pic.twitter.com/nFbzJugVDc — Policía Nacional (@policia) February 11, 2020

Según dicho texto, los ladrones te pedirán que huelas el aroma del gel que te han puesto sobre la mano. Sin embargo, no es un gel, sino una droga que te duerme durante horas: "Cuando quieres reaccionar, ya te han robado todo". Por esa misma razón, la persona que se hace pasar por la Policía Nacional pide, a todas aquellas personas que reciban el mensaje que no acepte ninguna prueba de nada ni nadie: "Evite a cualquier persona que le ofrezca un producto en mitad de la calle o que se acerque con encuestas o similares".

" No reenvíes mensajes de procedencia desconocida "

Por último, y con el objetivo de llegar a cada vez más perfiles, los creadores de este mensaje piden a la sociedad que propague el mensaje: "Por favor, haga circular esta información. Es importante por el peligro que entraña a cualquier persona". Sin embargo, desde la Policía Nacional piden todo lo contrario: "No reenvíes mensajes de procedencia desconocida".

En caso de que recibas un mensaje de estas características, y no tengas muy claro si es real o no, consulta los canales oficiales de policía o los distintos medios de comunicación. En tan solo unos segundos podrás salir de dudas y evitar que mensajes como este se propaguen por Internet. Por esa misma razón, y si has recibido un mensaje de estas características, ni caso.