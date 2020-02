Adopta un abuelo, una iniciativa para combatir la soledad no deseada

La iniciativa "Adopta un abuelo" pone en contacto a jóvenes voluntarios y mayores para romper la brecha intergeneracional, favorecer la transmisión de conocimientos y experiencias y combatir la soledad no deseada.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, y el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, han visitado este miércoles una residencia de mayores de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), situada en el distrito de Puente de Vallecas, para conocer a voluntarios y participantes en este programa.

Patricia, de 27 años, natural de Zaragoza y jugadora en la Primera División del Rayo Vallecano, ha explicado que le pareció "una buena idea" sumarse a esta actividad como voluntaria porque hay muchas personas mayores solas que "nos pueden aportar muchísimo".

"Esto me viene estupendamente. Tengo dos nietas de treinta y tantos años que no me visitan, ni me llaman", ha asegurado Concha, de 92 años, que espera toda la semana la llegada del miércoles para encontrarse con Patricia, a la que le cuenta su vida que es "como para escribir una novela".

La iniciativa "Adopta un abuelo" nació en 2013 impulsada por Alberto Cabanes, que la puso en marcha cuando visitaba a su abuelo Clemente en una residencia y "adoptó como abuelo" a un compañero viudo y sin descendencia que le confesó que su mayor ilusión era tener un nieto.

Actualmente, hay más de mil abuelos adoptados en España -trescientos de ellos en la Comunidad de Madrid- por 2.000 jóvenes voluntarios -seiscientos en la región madrileña-.

"El principal objetivo es que los mayores se sientan escuchados, acompañados y queridos, que haya una transmisión de conocimientos y experiencias, rendir tributo a la figura de las personas mayores, que son maravillosas, y luchar por una sociedad de plena inclusión", ha señalado Cabanes.

El vicepresidente regional ha destacado el carácter "innovador" de este programa y ha resaltado la necesidad de impulsar iniciativas para combatir la soledad no deseada en Madrid, en España y en todo el mundo.

En la Comunidad de Madrid, el 23 por ciento de los mayores vive solo y, por encima de los 85 años, el porcentaje de las personas que viven solas se eleva al 35 por ciento, en su mayoría, mujeres.

Ante este problema, ha apostado por tomar medidas como impulsar las nuevas tecnologías para que los mayores no se sientan solos o promover proyectos como el "cohousing" para que pequeños grupos de mayores puedan compartir una vivienda.

"Tenemos un gran reto por delante que es garantizar que en la Comunidad de Madrid y en todo el país no hay nadie que viva solo sin quererlo y que si quieren vivir solos cuenten con toda una red asistencial y de apoyo de voluntarios y de la propia administración", ha subrayado el también portavoz del Gobierno regional.

El consejero de Políticas Sociales ha resaltado que "Adopta un abuelo" es "un ejemplo de cómo se puede aplicar la innovación social a la gestión de la atención a los mayores".