"La gente no me creía": lo que pasó realmente tras el accidente de Zidane con un aficionado

Zidane suele ser el protagonista de las noticias de deportes, pero esta vez fue Ignacio Fernández, el gerente de una tienda de muebles en A Rúa (Ourense).

El empresario se dirigía hacia IFEMA para visitar una feria de decoración en Madrid, aunque tuvo que avisar que llegaría tarde a su destino. Le surgió un imprevisto con el que no contaba. Un coche le golpeó por detrás mientras circulaba por una rotonda de Valdebebas. Su sorpresa fue mayúscula cuando se percató que el conductor con el que había chocado era Zinedine Zidane.

El entrenador del Real Madrid iba camino de la Ciudad Deportiva. "Nada más verlo le reconocí y le dije que me hubiese gustado conocerte en otras circunstancias, pero tampoco está tan mal", confesó Ignacio en 'La Voz de Galicia'.

Fue bajarse del coche y aprovechó para hacerse un selfie con el técnico: "Le dije que si podíamos sacarnos un selfie, porque la gente no se iba a creer que me había dado un golpe Zidane. Y muy amable me dijo que sí. Se quitó el gorro y nos hicimos la foto", narró.

Ante la sorpresa, le propuso al entrenador (irónicamente) que el golpe quedara en nada. "Cambiábamos allí los coches y listo”, contó entre risas.

Finalmente, dejaron el papeleo y al siguiente día el representante del míster se puso en contacto por teléfono con el empresario: "Me dijo que estaban muy agradecidos, porque Zidane iba al entrenamiento y tenía mucha prisa, por lo que agradecía que no entretuviera pidiéndole firmas, camisetas o entradas", sentenció.