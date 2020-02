Ignatius Farray acaba a cuchilladas con el último regalo de Dani Parejo a 'La Resistencia'

Ignatius Farray ha vuelto a ser tendencia en redes sociales. En esta ocasión, por presentarse en el plató de La Resistencia con un cuchillo en la mano para destrozar el nuevo sofá del programa. Tras dos años con el mismo mueble, el futbolista del Valencia CF Dani Parejo decidía regalarle un sofá al equipo liderado por David Broncano para que las personas que sentaran sobre el mismo estuvieran cómodas.

Un mes después de acudir al programa de Movistar +, el jugador del Valencia CF ha cumplido su promesa y ha instalado el nuevo sofá en el plató. Todo ello de la mano de dos personas que han acudido expresamente a montar el mueble y, de paso, a disfrutar de La Resistencia. A pesar de que el programa ha transcurrido con normalidad, todo ha cambiado en cuanto ha llegado el momento de Ignatius Farray.

"¡Este sofá va a traer la desgracia a este programa!"

Tras presentar al colaborador, Farray ha accedido al escenario del Teatro Arlequín con un cuchillo en mano para acabar con un regalo que incumple la filosofía del programa: "¡Este sofá va a traer la desgracia a este programa, el enfrentamiento entre compañeros... tenía una corazonada!". A continuación, y tras explicar que el nuevo sofá no iba a traer nada bueno para el programa, Ignatius se ha referido a quienes han traído el mueble como "concubinos de Satán".

A continuación, y mientras David Broncano se acomodaba en el sofá, el humorista ha comenzado a patadas con él: "Si este programa tenía un lema, era keep it cutre. No queremos cosas caras en este escenario". Por esa misma razón, Ignatus ha cogido una estatuilla de la virgen María y ha procedido a realizarle un exorcismo al sofá para que Satán salga del mismo.

"No quiero comodidades, no quiero confort"

Tras sentarse en el sofá para analizar su comodidad, llegando a tumbarse por completo gracias a uno de los complementos incorporados en el mismo, Ignatius se ha levantado de inmediato para mostrar su disconformidad con el mismo: "No quiero comodidades, no quiero confort". Por último, el humorista ha confesado que ha decidido atentar contra el sofá porque ha eclipsado su actuación.

Bajo su punto de vista, el sofá comenzaría a eclipsar a cada uno de los colaboradores hasta acabar con el programa. Por todo ello, Ignatius Farray asegura que ha hecho un acto de "justicia divina". Un acto apoyado por el público, quien aplaudía con efusividad la acción de Ignatius Farray.