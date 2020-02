Desde 2013, cuando ambos preparadores se enfrentaron en Segunda División al frente del Lugo y del Alcorcón, Quique Setién y José Bordalás han vivido numerosos partidos marcados por declaraciones cruzadas.

Ahora, después de siete años del inicio de las polémicas, en los que llegaron a no saludarse antes de los partidos con Bordalás en el Getafe y cuando Setién dirigía al Betis, parece que ninguno de ellos quiere hablar demasiado de esta polémica.

"Es un tema que lo tengo absolutamente olvidado y no voy a hablar absolutamente nada al respecto", respondió el técnico del Barça cuando se le preguntó en un par de ocasiones al respecto en la habitual rueda de prensa de la víspera del partido.

Bordalás, por su parte, aseguró este viernes que no guarda ningún "tipo de rencor" a Quique Setién. "Cada año me preguntáis lo mismo cuando me tengo que enfrentar a equipos que entrena Quique Setién. Yo le respeto, soy una persona que no tengo ningún tipo de rencor y que valoro mucho a cualquier profesión. Eso está más que olvidado", comentó.

"Está claro que a mí me gusta el fútbol en general. Respeto mucho a todos los entrenadores. Me gustan muchas cosas de los equipos de Quique Setién. No voy a entrar en detalles, no estoy para analizar al rival. Me gustan muchas cosas de Setién, de Simeone, de Zidane, hay muchos grandes entrenadores de nuestra Liga", agregó.