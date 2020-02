El Manchester City, excluido dos años de las competiciones europeas por incumplir el 'Fair Play' financiero

El Manchester City ha sido excluido de las dos próximas ediciones de la Champions League y multado con 30 millones de euros por superar el Fair Play financiero.

El máximo organismo del fútbol europeo asegura que el equipo inglés "infló" los ingresos que percibió de sus patrocinadores entre 2012 y 2016. El equipo entrenado por Pep Guardiola, por su parte, se ha mostrado "decepcionado", pero "no sorprendido" por el anuncio de la UEFA.

Al Manchester City le queda una única vía, que no es otra sino la de recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). El City ya ha anunciado que recurrirá y ha criticado la falta de imparcialidad del Adjudicatory Chamber of the Club Financial Control Body (CFCB): "En diciembre de 2018, el investigador jefe de la UEFA anticipó públicamente el resultado y la sanción que pretendían enviar al Manchester City, incluso antes de que comenzara cualquier investigación".

La sanción no afecta a la presente temporada, por lo que la eliminatoria de octavos de final de los cityzens contra el Real Madrid se disputará con total normalidad.

El comunicado del Manchester City

El Manchester City está decepcionado pero no sorprendido por el anuncio de la 'Cámara de Juicios de la UEFA'. El Club siempre ha anticipado la necesidad última de buscar un organismo y un proceso independientes para considerar imparcialmente este tipo de decisiones. En diciembre de 2018, el investigador jefe de la UEFA anticipó públicamente el resultado y la sanción que pretendían enviar al Manchester City, incluso antes de que comenzara cualquier investigación. El subsiguiente defectuoso y constantemente filtrado proceso de la UEFA dejaba pocas dudas sobre el resultado que iba a entregar. El Club se ha quejado formalmente ante el organismo disciplinario de la UEFA, una queja que fue validada por un fallo del CAS.

En pocas palabras, este es un caso iniciado por la UEFA, procesado por la UEFA y juzgado por la UEFA. Con este proceso perjudicial ahora terminado, el Club buscará un juicio imparcial lo más rápido posible y, por lo tanto, en primera instancia, comenzará los procedimientos ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo lo antes posible.