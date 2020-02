Mercadona confirma que no volverá a vender uno de sus productos más aclamados

Cada vez que Mercadona toma este tipo de decisiones las redes sociales se incendian con auténticos 'fanáticos' que han establecido una relación de fidelidad con el producto. Hasta el punto de generar verdaderos "dramas" en Twitter, que es el principal medio a través del cual responde a las dudas.

Algunos clientes han notado estos días que han desaparecido de los estantes del supermercado las famosas algas nori. En el envase aparecía escrito que estaban especialmente diseñadas para hacer sushi, pero ahora se tendrán que conformar con comprar el plato japonés ya preparado.

El revuelo generado en Twitter ha hecho que la empresa responda uno por uno a todos los usuarios airados a través de su cuenta oficial. Aunque las explicaciones no han satisfecho a casi ninguno. "Buenos días, lamentamos indicarte que ya no tenemos alga nori en nuestro surtido. Te recomendamos nuestro Sushi ya elaborado con sus diferentes variantes y formatos ¿Lo has probado? Un saludo.", ha sido una de sus respuestas.

Buenas tardes, sentimos que ya no puedas encontrar el alga nori. Trabajamos para adaptar nuestro surtido a vuestros gustos, por eso vamos a compartir con los responsables, tu interés en poder volver a comprarlo. Gracias por tus comentarios y por ayudarnos a mejorar. Un saludo. — Mercadona (@Mercadona) February 13, 2020 Buenos días, lamentamos indicarte que ya no tenemos alga nori en nuestro surtido. Te recomendamos nuestro Sushi ya elaborado con sus diferentes variantes y formatos ¿Lo has probado? Un saludo. — Mercadona (@Mercadona) February 13, 2020

También y ante el enfado de los clientes han seguido respondiendo: "Trabajamos para adaptar nuestro surtido a vuestros gustos, por eso vamos a compartir con los responsables, tu interés en poder volver a comprarlo. Gracias por tus comentarios y por ayudarnos a mejorar. Un saludo."

Con todo, el gigante de la alimentación nos tiene acostumbrados a otras "retiradas" repentinas de determinados productos. Desde la mantequilla de cacahuete, pasando por el salmón natural enlatado y los edamames. También ocurrió con el mango deshidratado, pero esta vez sí hubo explicación: “Ha finalizado la cosecha de dicha variedad (origen Sudáfrica). En marzo, aproximadamente, restableceremos el servicio”