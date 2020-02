"No depende de los jugadores", Zidane revela qué factores afectan a las rotaciones

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, no dio pistas sobre le once que elegirá para el encuentro ante el Celta de Vigo y explicó que las rotaciones del equipo blanco "dependen de muchas cosas".

Cuando le preguntaron por las rotaciones de la plantilla, Zidane fue contundente: "Dependen de muchas cosas". El técnico francés fue criticado por sus decisiones técnicas tras la eliminación en Copa ante la Real Sociedad.

"Cuando tienes a estos jugadores, que son todos muy buenos, es complicado. Cada uno aporta algo al equipo. Dentro de eso, es complicado", comenzó a explicar en rueda de prensa.

Sobre si el once titular depende de rotar y dar descanso a los jugadores o del propio rival, el técnico francés no esclareció qué le motiva para elegir a los jugadores. "Es todo, no es una cosa en concreto", explicó.

"Sé que tengo 23 jugadores que pueden jugar y tengo que elegir. No depende de ellos, lo que hacen es estar concentrados. Luego, la pega la tengo yo por elegir. Mejor elegir cuando estén todos listos. Mejor así que tener a dos o tres fuera por lesión", matizó.

"El ADN del Madrid es atacar, pero tenemos que trabajar la defensa"

El francés también explicó cómo ve a la defensa de los blancos. Cuando le preguntaron si considera que en este aspecto el equipo es más sólido, afirmó que "el fútbol es siempre de equipilibrio".

"No va a cambiar que el ADN del Madrid es atacar, jugar a fútbol. Defensivamente tenemos que trabajar también y es lo que estamos haciendo. El equipo que tenga más equilibrio suele tener el mejor resultado", dijo.

"La sanción no va a cambiar que el City es un equipo muy competitivo"

Respecto a si le preocupa que la sanción al Manchester City de no participar en ninguna competición europea los próximos dos años, el entrenador francés afirmó que "no sabe lo que va a ocurrir".

"Lo que te puedo decir es que seguirá siendo fútbol, los partido que vamos a tener contra ellos. En eso, no va a cambiar nada. Es un equipo muy competitivo. El problema que yo tengo ahora es el partido contra el Celta mañana", explicó.

Hazard, "preparado para volver" tras 82 días

Zidane afirmó que Eden Hazard está "preparado para volver" en el encuentro contra el Celta. El delantero belga vuelve tras estar 82 días de baja y tras aguantar los encuentros contra Real Sociedad y Osasuna. El delantero trabajó en solitario en lunes y ya se unió al resto del grupo el miércoles.