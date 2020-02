Fabio Capello cree que "el problema del Barça es gordo"

Fabio Capello asistió al IV Bilbao International Football Summit (BIFS'20), un congreso dónde se reúnen importantes personalidades del fútbol profesional. El italiano destacó la difícil situación del Barcelona, afirmando que "el problema del Barça es gordo". Mención especial tuvo para el extécnico del club y Leo Messi: "El problema de Valverde no lo he entendido y el problema de Messi hay que solucionarlo antes de que empiece la temporada y decir claramente lo que piensa".

Sobre este último, comentó una anécdota en la que solo le hizo falta ver unos minutos de su juego para saber que era una estrella. "Le vi con 18 años, titular en un Gamper. A los 20 minutos del partido salí del banquillo, me fui a por Rijkaard, entonces entrenador del Barça, y le dije en la banda si me lo dejaba para la Juve. No me lo dio".

También ha querido acordarse de uno de sus exequipos, el Real Madrid, al que ve creciendo de forma progresiva y favorito para ganar La Liga. Aunque "quizás no tienen la misma calidad que antes, tienen mucho corazón", añadió el italiano.