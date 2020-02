Ernesto Valverde: "No pienso en si he sido injustamente tratado por el Barcelona"

El ex entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado este jueves en Bilbao, en su primera aparición pública tras su cese en el Barcelona, que entrenar al Athletic ha sido "lo mejor" que ha hecho y que se encontrado en su carrera, pero ha descartado volver, porque el futuro del club rojiblanco "pasa por entrenadores jóvenes que están surgiendo en Bizkaia", entre los que ha destacado el propio Gaizka Garitano, Andoni Iraola o Joseba Etxebarria.

Valverde no quiso 'mojarse' sobre si fue injustamente tratado por el Fútbol Club Barcelona. "En el momento en el que firmas el contrato sabes que estás en el momento álgido de tu popularidad en el Barça y a partir de ahí depende de cómo vayan los resultados. Sabemos cómo es esto. No pienso en si he sido injustamente tratado o no. De lo que se trata al final es de pasar página. Me interesa mirar hacia adelante, no hacia atrás".

Tras reconocer que desde su salida del Barcelona no ha visto "demasiado fútbol", sino que ha intentado "poner un poco de distancia con todo lo que está pasando", ha dicho haber estado "un poco pendiente" del partido de ayer de semifinales de Copa entre el Athletic y el Granada, porque "al final es una semifinal de Copa, y se ha dado una gran oportunidad" para el Athletic "de poder llegar a la final y de ganar el título, y hay mucha expectación". "Yo pensaba que el Athletic iba a hacer el segundo gol, y en Granada será un partido complicado", ha augurado.

Según ha reconocido, el único partido que ha visto "completo" del Barcelona tras abandonar el club fue el de cuarto de final de Copa en San Mamés. En ese sentido, ha afirmado que "a todos los entrenadores les cuesta ver a los equipos en los que has estado, y lo que tratas es de generar un poco de distancia". Ernesto Valverde ha asegurado que "todo los clubes te dejan su marca", pero entrenar al Barcelona ha sido "una suerte increíble, no lo voy a negar".

Respecto al campeonato nacional de Liga, Valverde tiene bastante claro que habría sido una bonita batalla vivirla hasta el final. "Yo tenía ilusión de que podía ganar LaLiga, aunque el Madrid está fuerte, muy enfocado a LaLiga. Su entrenador (Zidane) decía a principio de temporada que su prioridad era ganar LaLiga".

Según ha dicho, no lleva "tanto tiempo sin entrenar" y no ha decidido nada, aunque no cierra la puerta a volver a entrenar fuera de España. "Me gusta hacer cosas raras, me gustaría ir a Australia, tener alguna aventura extraña, porque el fútbol se va terminando y hay que pensar que hay que vivir en sitios raros", ha afirmado, para recordar a Andrés Iniesta que está en Japón.

En cuanto a los mejores momentos de su trayectoria, para Valverde, el ganar la Supercopa con el Athletic "supuso mucho para nosotros, sobre todo por la sensación esa de que el Athletic llevaba mucho tiempo sin ganar nada, y ese trofeo supuso mucho". "Significó mucho para todos, yo también soy del Athletic. He ganado en Barcelona y en Grecia, pero el Athletic es especial", ha manifestado.

Preguntado si le gustaría volver a Bilbao, Valverde ha recordado que tiene 56 años y ha señalado que "hay entrenadores nuevos". "Ahora está entrenando Gaizka Garitano, que es de los años 70, y hay entrenadores jóvenes que están llegando de los años 80, como Andoni Iraola o Joseba Etxebarria. Yo he estado ya en el Athletic y es tiempo de toda esta gente y el futuro del Athletic pasa por ellos o por cualquiera de los otros entrenadores jóvenes que están surgiendo en Bizkaia", ha manifestado, para reconocer que tenía decidido, una vez acabada su etapa en el Barcelona, "estar un tiempo parado y tomarme un tiempo, pero ya veremos".