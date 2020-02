Florentino Pérez: "Cada uno en su puesto es el mejor y luchan como principiantes... son imbatibles"

El Real Madrid conquistó este domingo su 28º título de Copa del Rey de baloncesto al imponerse con claridad a Unicaja de Málaga por 95-68. Facundo Campazzo realizó un excepcional torneo y una gran primera parte en la final, lo que le valió para que fuese nombrado MVP.

Tras la final, se pasó por Carrusel Deportivo el presidente del conjunto madridista, Florentino Pérez. "Es un equipo que está haciendo historia, estamos muy contentos. La Copa del Rey se nos resistió en los últimos dos años y hemos vuelto a ganarla, la número 28".

El presidente del conjunto blanco dejó claro que no sufrió durante la final. "No, sinceramente no. A partir del segundo cuarto con ese espíritu de sacrificio y de lucha que estaban demostrando, pues era muy difícil que perdiéramos, respetando al rival claro. Jugando así es muy difícil ganarnos".

Además, ensalzó el trabajo de los jugadores y del entrenador. "El Real Madrid tiene un conjunto de jugadores que es muy bueno, cada uno en su puesto es, yo creo, que el mejor y luchan conjuntamente como si fueran principiantes y, por tanto, son imbatibles, lo tengo que decir de verdad. Luego esto lo administra muy bien Pablo Laso. Lo malo es que nos estamos acostumbrando a ganar todo (risas).