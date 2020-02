Acude al médico disfrazada de jirafa para protegerse del coronavirus

La mascarilla se ha convertido en algo imprescindible en China para la protección contra el coronavirus. El pánico al contagio está dejando imágenes curiosas como mascotas con máscaras, mujeres cubriéndose el pelo con gorros de baño o la última: una mujer disfrazada de jirafa paseando por un hospital.

La mujer, residente de la ciudad de Luzhou, tenía que ir al hospital a recoger las medicinas de su padre, paciente habitual del centro por problemas respiratorios. Según informa South China Morning Post, sus mascarillas estaban caducadas y la alta demanda hace difícil encontrarlas en las tiendas, por lo que decidió comprar por internet un disfraz de alien y otro de jirafa para protegerse del Covid-19.

No es la primera vez desde que se alertase del coronavirus que los ciudadanos han optado por el uso de un disfraz como protección. Se pudo ver a un hombre disfrazado de astronauta en el aeropuerto o a otro con un disfraz de oso por la calle.

Ante el auge de los disfraces, las autoridades han informado de que esta vestimenta no protege del virus y, en caso de llevarlos, han de ser desinfectados después de su uso. Es mejor que no llevar nada, pero solo si no hay otra opción.