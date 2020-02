El emotivo consejo de Almudena Cid para quienes tengan que afrontar una nueva etapa en su vida

La gimnasta Almudena Cid, ahora reconvertida en actriz, ha acudido este martes a El Hormiguero para hablar sobre su nueva vida tras abandonar la élite deportiva y meterse de lleno en el campo de la interpretación: "Yo antes me expresaba con las manos, y ahora lo hago con las palabras". Después de apariciones esporádicas en series como Un paso adelante, Becarios o El hombre de tu vida, la actriz se ha convertido en uno de los personajes recurrentes de El secreto de Puente Viejo, donde interpreta a Manuela Sánchez.

Una serie sobre la que han hablado durante una entrevista marcada por los consejos de Cid a la hora de afrontar una nueva etapa. Y es que, tras toda una vida dedicada al deporte, la vitoriana tuvo que reciclarse para seguir adelante. Así se lo ha explicado a Pablo Motos, quien le pidió algún consejo para todas aquellas personas que han pasado alguna vez por su misma situación: "Mucha gente se puede sentir como tú, desubicada en un terreno distinto cuando es despedido de un trabajo en el que lleva toda una vida trabajando. Desde tu experiencia, ¿cuál sería un primer buen paso para volver a ganar la confianza?".

Los consejos para iniciar una nueva etapa

En primer lugar, la ahora actriz ha recomendado pensar qué es lo que nos hace especial sobre el resto de personas: "Durante mi etapa deportiva pensé muy bien dónde y cuándo dejar la gimnasia. Gracias a ello me dio tiempo a pensar, mientras estaba en la élite, qué es lo que me hacía especial y diferente al resto de gimnastas. Y daba la casualidad que eso que me hacía especial era la parte creativa que yo tenía". Por esa misma razón, Almudena Cid decidió partir desde ese cimiento para arrancar esta nueva etapa en la que está ahora inmersa.

Para llegar hasta este punto, la gimnasta ha reconocido que se inspiró mucho en las lecciones de vida que le regaló su abuelo: "Él reciclaba cosas del campo y hacía monigotes y esculturas. Recogió una vez un váter, le puso tres palos, una cabeza y dos manos y me dijo que era un hombre que se hundía en su propia mierda".

Almudena Cid y el ave fénix

Después de hablar sobre los distintos monigotes de la huerta, Almudena Cid recuerda uno que le sirvió de inspiración: "Tenía una escultura que le recordaba a mí porque, bajo su punto de vista, era como ese animal que cuando todo el mundo cree que se va a acabar vuelve a aparecer, el Ave Fénix".

Gracias a todos estos momentos junto a su abuelo, Almudena Cid reconoce que aprendió sobre la importancia de reciclarse: "Todos tenemos una doble utilidad y todo lo que hemos aprendido es completamente trasladable a otra profesión. Yo antes me expresaba con el cuerpo, y ahora lo hago con las palabras". Por todo ello, la ahora actriz asegura que identificar las fortalezas y no tener miedo a reciclarse pueden ser los primeros pasos para volver a ganar confianza ante un adiós inesperado.