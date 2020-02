Àngels Barceló desvela los secretos de la radio en 'El Hormiguero'

La directora y presentadora de Hoy por Hoy, Àngels Barceló, ha acudido este miércoles a El Hormiguero junto a las también periodistas Julia Otero y Pepa Fernández para conmemorar el Día Internacional de la Radio y hablar sobre los secretos de este medio de comunicación tan especial. Desde el duro horario de trabajar en la radio hasta cómo es el día a día en un programa dirigido por mujeres.

Aprovechando que las tres periodistas dirigen alguno de los programas más populares de nuestra radio, Pablo Motos les ha preguntado sobre la radio hecha por mujeres y si esta es diferente a la realizada por hombres. En primer lugar, Julia Otero ha explicado que en la radio dirigida por mujeres hay una mirada que busca que la mujer tenga un determinado protagonismo.

La radio dirigida por las mujeres

Mientras tanto, Pepa Fernández ha asegurado que es más cuestión de personalidad que de sexo: "Tú te puedes cambiar de emisora o de radio que siempre será el programa de Julia". Una opinión compartida por Àngels, quien no cree que las mujeres hagan una radio diferente a la de los hombres: "Yo creo que podemos tener una mirada diferente en algunos asuntos, sí que somos algo diferentes a la hora de valorar cosas o dirigir equipos".

A pesar de ello, la presentadora del Hoy por Hoy asegura que las mujeres dirigen mejor los equipos. Una opinión ratificada por Julia Otero, quien explica que las mujeres no trabajan sobre pirámides jerárquicas, sino que lo hacen en red.

El periodismo del siglo XXI y la prensa seria

A continuación, el periodista les ha preguntado si todavía queda prensa seria: "Sigue existiendo el hambre por la verdad". Ha sido entonces cuando Àngels ha explicado que existe "una perversión de la opinión que ha fagotizado a la información". A pesar de ello, la directora del Hoy por Hoy asegura que la radio se mantiene alejado de la trinchera.

Mientras tanto, Pepa Fernández ha asegurado que las marcas de prestigio siguen haciendo todo lo posible para mantener el prestigio. Por otro lado, Julia Otero ha contado que la polarización social actual demuestra que los medios somos un reflejo de la sociedad: "La verdad ha dejado de ser importante".

Los secretos de la radio

Por último, y en un tono más distentido, las periodistas han hablado sobre los secretos de la radio. A pesar de que las tres han asegurado que nunca les han dejado el micro abierto a tración, sí que reconocen que han sido presionadas por algún partido político para que no dijeran algo en particular. Es el caso de Julia Otero y Àngels Barceló, quien ha explicado que no hay que hacerles caso: "Los partidos políticos no son nuestros jefes".

Por último, Trancas y Barrancas les han preguntado si alguna vez se han quedado dormidas en la radio. A pesar de que ninguna de ellas se ha quedado dormida, Pepa Fernández ha explicado que uno de sus colaboradores sí que lo hizo. Es el caso del escritor Andrés Aberasturi, quien se pegó una cabezada cuando tenía que entrar en antena: "Cuando tenía que entrar en antena, el realizador me explicó que se había quedado dormido".