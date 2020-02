¿Has recibido esta misteriosa notificación en tu móvil? Esta es la explicación

Cada día recibimos decenas y decenas de notificaciones en nuestro teléfono móvil. Desde aquellas relacionadas con WhatsApp o nuestras redes sociales hasta otras de las distintas aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro smartphone. Entre todas las que has podido consultar este jueves destaca una, que ha aparecido en los teléfonos móviles de la firma Samsung, que ha sido muy comentada en redes sociales.

A primera hora de esta mañana, varios usuarios y usuarias de la firma surcoreana han recibido una notificación procedente de la función 'Buscar mi móvil' en la que se puede leer dos números uno. Por norma general, este servicio nos ayuda a localizar nuestro teléfono de forma remota en caso de que lo hayamos perdido, por lo que no suele enviar notificaciones.

La notificación ha llegado a primera hora de este jueves

Sin embargo, en esta ocasión, las personas que disponen de esta función en sus teléfonos móviles se han encontrado con este extraño mensaje a primera hora del jueves. Por esa misma razón, y ante los comentarios de varias personas a través de redes sociales en busca de una explicación, Samsung ha llamado a la tranquilidad: "No te preocupes, se trata de una notificación enviada por error mientras se hacían pruebas en los servidores".

Hola Juan, no te preocupes, se trata de una notificación enviada por error mientras se hacían pruebas en los servidores. No ha tenido ningún efecto en su terminal, ni tampoco se ha producido una incidencia con su privacidad. Lamentamos las molestias que pueda haberle causado — Samsung España (@SamsungEspana) February 20, 2020

Al pulsar sobre la misma, la notificación no realizaba ningún tipo de acción. Debido a ello, y por miedo a que fuera algo más grave, algunas personas han decidido consultar directamente a Samsung a través de las redes sociales, quien ha querido quitarle hierro al asunto.

"Lamentamos las molestias que puedan haberles causado"

A través de una serie de tuits, Samsung ha explicado que esta notificación no ha tenido ningún efecto en ninguno de los terminales que la han recibido. Tampoco una incidencia con su privacidad, tal y como afirman desde su cuenta de Twitter: "Lamentamos las molestias que puedan haberles causado".

En declaraciones al medio especializado The Verge, un portavoz de la compañía ha asegurado que el mensaje ha sido enviado sin quererlo durante un test interno. Por lo tanto, no es más que una notificación provocada por un fallo interno a la hora de hacer pruebas con la función 'Buscar mi móvil'. Si has recibido esta alerta, tan solo deshazte de ella porque no sirve para nada.