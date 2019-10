Samsung reconoce un fallo en el Galaxy S10 que permite desbloquear el móvil con cualquier huella dactilar

La compañía surcoreana Samsung ha reconocido este jueves la existencia de un problema en el sistema de desbloqueo del terminal por medio de la huella dactilar en sus dispositivos Galaxy S10, su móvil insignia junto a los Galaxy Note 10.

El fallo de seguridad en el lector ultrasónico de huelllas dactilares fue detectado por una mujer británica, Lisa Neilson, quien compró en la plataforma digital eBay un protector para la pantalla con un precio de 2.70 libras. Al colocar el protector sobre el dispositivo la mujer descubrió que podía desbloquear el teléfono con dedos que no había registrado en el S10. Además, su marido también podía desbloquear el terminal a pesar de no haber guardado sus datos biométricos en el móvil. Es decir, el uso de estos protectores de pantalla podría abrir la posibilidad a que cualquier usuario desbloquee un terminal que no es suyo.

Los surcoreanos han prometido que "están al tanto de los problemas de reconocimiento de huellas dactilares del S10" y que pronto "lanzarán un parche de software para solucionar el problema". La multinacional ha pedido a sus clientes que en cuanto publiquen el parche se actualicen todos los dispositivos, que usan un escáner que envía ultrasonidos para detectar las marcas de las huellas dactilares sobre la pantalla, sin necesidad de un botón específico con un lector, un sistema que la multinacional definía en su presentación como "revolucionario".

El banco online de Corea del Sur KaKaobank ha pedido a sus clientes que no utilicen la función de desbloqueo por huella dactilar de los Galaxy 10 hasta que el problema esté solucionado para evitar robo de datos o de dinero.