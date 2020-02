Fernando Vázquez es el entrenador de moda en el fútbol español. Desde que llegó estas Navidades al Deportivo, el equipo lo ha ganado prácticamente todo. Hasta ocho victorias consecutivas ha logrado.

El que fuera quien hiciera debutar a Joaquín ha concedido una entrevista a La Voz de Galicia donde ha repasado su carrera y toda la actualidad deportiva. Como es de costumbre, no ha dejado títere sin cabeza hablando alto y claro.

Ante la trayectoria positiva de los blanquiazules, el también profesor se muestra prudente y recuerda uno de los momentos donde peor lo pasó entrenando en su primera etapa en el Deportivo: "La perspectiva, mantenerla, no es fácil. Saber quién eres, de dónde vienes, cómo vienes… El primer año, cuando bajamos a Segunda, la afición me pedía, por favor, que no nos vayamos a Segunda B, que estuvimos a punto de desaparecer. Cuando salía del campo, los primeros partidos, es lo que me pedían", lamentó. Quiso dejar claro que si hubieran descendido a Segunda B, él también hubiera querido seguir entrenando al equipo.

Sin embargo, se produjo un cambio de 'perspectiva' -como él dice- y los resultados comenzaron a ser favorables: "De repente, el equipo fue líder. Estuvimos bastante tiempo y luego pasamos a ser segundos. Llegó el momento en el que si ganas con continuidad, tienes que seguir ganando. Te cambia la perspectiva. Estás aquí y luego tienes que ser el mejor. No se admiten errores. Ni que el rival compite… Es un cambio de perspectiva importante", añadió.

Explicaba esta situación porque dice que es "algo parecido" a lo que puede ocurrir esta año. "Empezamos para salvar al equipo… Pero imagina que ganamos en Zaragoza y al Lugo. Posiblemente, la salvación esté más cerca y la fase de promoción también. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Nos vamos a cabrear si perdemos el siguiente partido? Es posible porque si cambias el objetivo, te cabreas, si piensas en la salvación, no tiene por qué pasar nada. Una cosa es ser exigente y otra dar las gracias por estar salvados o pensar que es una mierda. Hay que mirarlo desde los 51 puntos, de la salvación. Si luego hay camino por recorrer, vamos a intentarlo. No nos vamos a ir de vacaciones", sentenció.

Duelo de veteranos

El Zaragoza y el Deportivo afrontarán este domingo un duelo de veteranos en sus respectivos banquillos: Víctor Fernández y Fernando Vázquez.

Hasta que Lucas Alcaraz se hizo cargo del banquillo del Albacete hace un par de semanas, Fernández y Vázquez eran los técnicos en activo que más partidos tenían a sus espaldas en el fútbol profesional español.

Curiosamente, Fernández sustituyó a Vázquez en el banquillo del Deportivo en la temporada 2014/15 después de que el entrenador coruñés fuera despedido días antes de la pretemporada y a pesar de haber logrado el ascenso a la élite en el curso 2013/14.

Su historial

A lo largo de su dilatada carrera, Vázquez también ha sido entrenador de Lalín, Racing de Ferrol, Lugo, Compostela, Oviedo, Mallorca (en dos etapas), Betis, Las Palmas, Rayo Vallecano, Valladolid y Celta de Vigo, además de seleccionador gallego junto a Arsenio Iglesias. En su currículo figuran un total de 357 partidos dirigidos en Primera División, otros 151 en Segunda, 57 en Copa del Rey y 20 en la Copa de la UEFA.