Activado el plan de emergencia química por el ácido sulfhídrico procedente de una refinería de Tarragona

Las autoridades han activado la fase de alerta del plan de emergencias químicas por los gases de una refinería que Repsol tiene en La Pobla de Mafumet (Tarragona). Tras esta alerta, más de 300 alumnos del instituto de Constantí han sido confinados en sus clases por recomendación de Protección Civil.

El plan de emergencias en fase de alerta se ha activado después de que el Ayuntamiento de Constantí informase sobre las 9.00 horas de "fuertes olores". A las 10:15 Medio Ambiente informó de que, según sus medidores, se habían detectado altos niveles de concentración de ácido sulfhídrico en el aire procedente de la refinería instalada en esta localidad. Fuentes de Repsol confirmaban que habían "detectado la fuente de emisión de esos gases en una balsa de sus instalaciones" y que habían procedido a su cierre. Técnicos de medio ambiente analizan la cantidad exacta de esta sustancia que hay en el aire.

Desde el Ayuntamiento se confirma que "se ha detectado en el aire este ácido" aunque "las mediciones indican que el nivel no tiene toxicidad". Sin embargo, señalan, "el olor a sulfhídrico es altamente perceptible". Al lugar se han desplazado operativos de los Bomberos, los Mossos y el Sistema 'Emergèncias Mèdiques (SEM). Los servicios de emergencias están valorando posibles daños personales auqnue por ahora no hay balance de heridos. Informan además de que no hay constancia de personas fallecidas.

La refinería de Repsol, que abrió sus puertas en 1974, da empleo a muchos habitantes de la localidad.