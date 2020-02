Belén Esteban reaparece tras la muerte de su exmarido

El pasado domingo 9 de febrero, Fran Álvarez, exmarido de Belén Esteban, era hallado sin vida en su domicilio. Inmediatamente, el foco mediático se puso sobre la colaboradora estrella de Telecinco, que reapareció este miércoles en 'Sálvame'.

Muere Fran Álvarez, primer marido de Belén Esteban, a los 43 años El periodista Aurelio Manzano ha sido el encargado de confirmar la noticia en el programa 'Viva la vida'

Después de diez días ausente de su pueso de trabajo, la ganadora de 'GH VIP 3' volvió a ocupar su silla en 'Sálvame', pronunciándose sobre lo sucedido. "Decidí guardar silencio porque ni me he pronunciado ni me voy a pronunciar. Yo solamente quiero mandar un abrazo muy fuerte a sus padres, a sus hermanas y a su hijo".

"Lo único que quiero decir es que por respeto tanto a él como a su familia ni se me ha llegado a pasar por la cabeza decir absolutamente nada", añadió la tertuliana, desmintiendo así algunos rumores que afirmaban que daría una exclusiva con motivo del fallecimiento de su exmarido. "Me han ofrecido hacer una exclusiva, pero ni se me ha pasado por la cabeza".