"Cuando te ocurre eso no hay un túnel": Millán Salcedo habla sobre su experiencia más cercana a la muerte

El cómico Millán Salcedo ha reaparecido este jueves en El Hormiguero con el libro Humor absurdo bajo el brazo. No solo para hablar sobre su último proyecto, en el que colabora junto a algunas de las principales figuras cómicas de nuestro país, sino para salir al paso de las noticias falsas que se han vertido sobre él desde que sufiera un ataque epiléptico.

Hace apenas unos meses, concretamente el pasado 4 de julio, el actor de 64 años se desvanecía mientras comía con un amigo en Sevilla como consecuencia de una subida de tensión. Una aumento de la presión arterial, provocada por no cuidar su alimentación, que derivaba en un ataque epiléptico del que no recuerda prácticamente nada: "Sentí como unos pinchazos en la cabeza y, cuando me desperté, me levanté en el hospital".

"Cuando te ocurre eso no hay un túnel"

Tras hablar con su amigo, a quien le agradece que le salvara la vida, este le explicó que se desvaneció en cuestión de segundos: "A mí me dio una subida. Me empezó a doler la cabeza y empecé a ver luces de colores. Luego sentí esos pinchazos, que eran como navajazos en la cabeza, y desperté en el hospital". Y no, Millán Salcedo no vio la tan esperada luz al final del túnel: "Cuando te ocurre eso no hay un túnel, ni una castañera vendiendo castañas, ni nada. No te das cuenta".

Por esa misma razón, y en cuanto se despertó en la cama del hospital, Salcedo reconoce que se encontraba fenomenal: "Me sentía tan bien que me saqué una foto de mi lengua inflamada. Parecía una cococha". A pesar de que luego sufriría un nuevo ataque epiléptico en el hospital, mucho más pequeño que el principal, el actor pudo recuperarse en cuestión de semanas de un ataque que pudo acabar con su vida.

"Me han cortado un trozo de lengua"

Desde entonces, Millán Salcedo vive sin parte de su lengua: "Tuvieron que quitarme todas esas partes blancas que me hice cuando me mordí durante el ataque epilépico". Algo que, según explica Salcedo, le puede pasar a cualquiera si no cuidas tu alimentación. Desde entonces, el actor se ha sometido a una dieta y come mucho más sano: "Comía como un cerdo y ahora tengo que comer sano, pero lo estoy llevando bien. Llevo ocho meses sin tomarme una cerveza".

Aprovechando su visita a El Hormiguero, Salcedo también ha querido desmentir algunas de las noticias falsas que se publicaron sobre él: "Algunos me dijeron que me dio un doble ictus conduciendo. Pero no puede ser, porque no sé conducir". Desde entonces, el actor ha preferido cuidar su alimentación y estar alejado de la primera línea televisiva. De hecho, no había pisado un plató hasta este jueves, cuando ha acudido a El Hormiguero para contar toda la verdad.