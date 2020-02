Hace más de una década, concretamente el 7 de septiembre de 2009, el humorista Juan y Medio volvía a Canal Sur para presentar La tarde, aquí y ahora. Un programa, que se emite de lunes a viernes en el canal autonómico, en el que el popular presentador recoge los testimonios de personas que buscan acabar con su soledad.

Desde entonces, Juan y Medio se ha convertido en una de las voces más mediáticas a la hora de retratar la soledad en nuestro país. Por esa misma razón, y aprovechando su visita a El Hormiguero, el humorista ha hablado junto a Pablo Motos sobre el gran problema de la soledad entre personas mayores: "La soledad es, para mucha gente, mucho peor que la enfermedad".

Más 850.000 personas mayores de 80 años viven solas en España

Tal y como relata Juan y Medio, existen medicamentos para remediar la enfermedad o incluso médicos que te ayudan a convivir con la misma. Sin embargo, no existe ningún tipo de cura para la soledad. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados en 2019, a día de hoy hay más de 850.000 personas mayores de 80 años que viven solas en España.

Tras hablar sobre estas cifras, el presentador ha querido recordar que las personas que viven en soledad son, por norma general, gente de avanzada edad: "Son personas mayores que tienen la tensión alta y que, a veces, sufren el abandono de sus hijos. Personas que se pueden dejar el butano encendido todo el día e incluso comer lo mimsmo cada día como rutina".

"La soledad les come, les destruye la vida y se come sus vidas"

Tras hablar sobre el perfil medio de estas personas, el presentador denuncia que este tipo de personas no tiene demasiados sitios para relacionarse con terceros: "No existen sitios para relacionarse, salvo algunos bailes. Para ello hay que coger un coche, ir al baile, tienes que saber bailar y que te haga caso la señora de turno".

A continuación, Juan y Medio le ha explicado a Pablo Motos que uno de los principales problemas de esta generación, que ahora sufre de soledad, es que nadie les enseñó a relacionarse: "Nadie les enseñó a dirigirse a una mujer o un hombre. Conozco a cientos de mujeres que no entrarían a un bar solas. Tienen una castración cultural, religiosa y sexual demasiado grande y suelen quedarse en casa. Son, por norma general, gente poco pudiente que no han tenido oportunidad de acceder a la cultura y que acaban siendo comidas por la soledad. La soledad les come, les destruye la vida y se come sus vidas".

Por esa misma razón, y a pesar de que reconoce que ha recibido llamadas de televisiones nacionales para realizar distintos programas, el humorista ha decidido que prefiere quedarse en Canal Sur para ayudar a hombres y mujeres afectados por la sociedad: "Tengo una debilidad por ellos que me muero".