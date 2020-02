Pedro Duque responde con un vídeo explicativo a una pregunta científica de 'La Resistencia'

El ministro Pedro Duque ha respondido este sábado al programa 'La Resistencia' y, en concreto, a uno de sus colaboradores que lanzó una pregunta al también astronauta e ingeniero aeronáutico.

“Hola Pedro Duque, mi duda es si con una cuerda muy larga desde un satélite, y la tuviera yo aquí. Si haciendo un poco yo así (hace el gesto de tirar), como muy de feria, lo puedo llegar a desplazar un poco”. Le planteó al ministro el cómico y guionista Jorge Ponce, una duda que surgió en el plató del programa presentado por David Broncano.

Estimado ministro @astro_duque, tenemos una duda y nos gustaría que nos ayudase a resolverla. #LaResistencia pic.twitter.com/cETiKzd3g3 — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) February 21, 2020

"No es ninguna tontería"

Ponce pidió "por favor" una respuesta a Duque, quien no ha dudado en darla, y de una forma original. El ministro de Ciencia e Innovación ha publicado en su cuenta de Twitter un vídeo en el que no solo señala a Ponce que su sugerencia no podría llevarse a cabo, sino que explica al programa de Movistar+ por qué, a pesar de no ser posible, la duda que le plantean "no es ninguna tontería".

"Hola Jorge. Lo de mover un satélite con una cuerda no creo que se pueda. Yo no he encontrado la cuerda de tres átomos que decías. Lo más resistente que he podido encontrar es el material de nanotubos de carbono, veinticinco veces más resistente que el acero", cuenta Duque en el vídeo, en el que aparece, por efecto de un croma, sosteniendo un satélite con una cuerda desde la Tierra.

Hola, @jponcerivero de @LaResistencia, gracias por tu pregunta y por tu curiosidad. Lo de mover un satélite con una cuerda no creo que se pueda. Así lo veo yo: https://t.co/wXSZHEfG88 pic.twitter.com/f0OZWIVOzz — Pedro Duque (@astro_duque) February 22, 2020

El ministro ha continuado apuntando que "para llegar a la altura de 36000 kilómetros habría que usar miles de toneladas de cables de ese material, con un contrapeso del otro lado del tamaño parecido. No creo que tengamos ninguno fuerza en el brazo para mover miles de toneladas".

"Ahora mismo no es posible"

Aclarada la cuestión, Duque ha explicado que en los años 60, "primero los rusos y luego los americanos, ya pensaron en un hipotético ascensor espacial para conectar la superficie del planeta con el espacio". Una explicación apoyada visualmente con imágenes que recrean el ascensor que menciona el ministro.

Duque ha apuntado: "Ahorraríamos muchísimo en gasto de combustible y cohetes subiendo los nuevos satélites por ese cable. Pero con nuestra tecnología actual ahora mismo no es posible. Algún día, quizá”. Por ello ha agradecido al programa que muestre “curiosidad por estas cuestiones científicas y técnicas que pueden despertar la vocación de investigación de los más jóvenes”.

"Algunas preguntas pueden parecer absurdas a primera vista, pero recordemos que algunos de los descubrimientos más importantes han sido fruto de experimentos triviales”, ha asegurado.

“La curiosidad lleva a las preguntas y no hay preguntas tontas. Todas llevan a pensar y a discurrir y, al responderlas, ganas conocimientos siempre”, ha concluido el ministro, con lo que ha pedido seguir "dándole al coco".