Xabi Irureta: "Rodrygo ha tenido actitud de niñato, tiene mucho que aprender del respeto"

Este domingo Rodrygo Goes fue titular con el Real Madrid Castilla junto al recientemente fichado Reinier. El primero de ellos acabó siendo noticia al ser expulsado tras ver la segunda amarilla al celebrar su gol en la cara del portero visitante, Xabi Irureta.

El guardameta del San Sebastián de los Reyes explicó lo sucedido en Carrusel Deportivo. "La jugada empieza en un codazo involuntario y es cuando ellos recuperan el balón y Rodrygo viene a la portería y mete gol. Le he dicho que cómo no había visto el codazo que todos habíamos visto y que porque había seguido en vez de echarla fuera. Se me ha puesto un poco... como un niñato diría. Tiene que aprender muchas cosas sobre el respeto. No le he dicho nada a malas y se me ha puesto así. Eso es un poco resumiendo lo que ha pasado".

Dani Garrido le ha repreguntado sobre si lo que le había dicho exactamente era que tenía que haber echado el balón fuera. "Sí le he dicho que tenía que haber echado el balón fuera. Todos hemos visto claramente el codazo. El primero que tendría que haberlo parado era el árbitro y se lo he dicho, pero bueno ya que no lo ha hecho, pues el jugador lo tendría que haber parado. Ya que ves que le han pegado que menos que haber echado el balón fuera".

Por último Irureta ha dejado claro que Rodrygo no le dijo nada. "No me ha dicho nada, más que nada ha sido el gesto. El árbitro le ha dicho que no podía hacer eso. Yo ni me he cabreado por el gesto. Ha sido una actitud de niñato".