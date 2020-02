Carlos Iturgaiz será el candidato del 'PP+Cs' en las elecciones del País Vasco

Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular, ha anunciado que Carlos Iturgaiz será el candidato de la unión del PP y Ciudadanos en las elecciones del País Vasco que se celebrarán el próximo 5 de abril. Este domingo se ha conocido, a través de un tuit del propio Alfonso Alonso que no será el candidato del partido en las elecciones vascas, según le ha comunicado a él mismo Pablo Casado. "El Presidente de Partido Popular, Pablo Casado, me acaba de comunicar que no seré candidato a las elecciones vascas. Quiero agradecer todo el apoyo de PP vasco que es y será siempre mi partido".

Carlos Iturgaiz vuelve a la política para encabezar la coalición PP+Cs

El que fuera expresidente del PP vasco cuando el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, Carlos Iturgaiz, retorna a la primera fila de la acción política para encabezar la coalición PP+Cs a las elecciones vascas, tras haberla abandonado hace un año después de haber sido relegado a puestos de no salida en las listas del PP al Parlamento Europeo.

"Vuelvo a la política ilusionado con la propuesta de Pablo Casado de liderar como candidato a Lehendakari la coalición PP+ Cs. Somos el referente en defender, la libertad, la Constitución, y a España en nuestra querida tierra vasca", ha escrito en su cuenta de Twitter.

Irturgaiz, de 54 años, fue durante su mandato al frente del PP vasco uno de los hombres de confianza del por entonces ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, y continuó en el cargo cuando este regresó a Euskadi como candidato de los "populares" vascos a lehendakari en las elecciones vascas de 2001 Comenzó su actividad política como concejal en su localidad natal de Santurtzi (Bizkaia) y en 1991 pasó al Ayuntamiento de Bilbao, periodo en el que Jaime Mayor Oreja le nombró secretario general del PP vasco, hasta que en 1996 le relevó como presidente de los populares vascos, cuando Mayor Oreja marchó a Madrid como ministro del Interior del Gobierno de José María Aznar.

Pese a su alejamiento de la política desde hace un año, el pasado jueves Iturgiaz se dejó ver en la conferencia que el expresidente José María Aznar dio en Bilbao, en la que ofreció su diagnóstico de la situación que atraviesa la política actual en general y el centro derecha en particular.

En los ocho años que Iturgaiz estuvo al frente del partido en Euskadi (hasta finales de 2004), el PP logró sus mejores resultados electorales en el País Vasco, como recordó Aznar en dicha conferencia, pero también le tocó afrontar el asesinato de concejales de la formación por ETA, incluido el de Miguel Ángel Blanco, y ser marcado como objetivo por la banda terrorista. Fue parlamentario vasco desde 1994 hasta 2004, cuando pasó al Parlamento europeo, donde ocupaba un escaño desde entonces, salvo unas semanas tras las pasadas elecciones de 2014 en las que también el PP consiguió 16 parlamentarios, pero la dimisión de Miguel Arias Cañete para ser comisario europeo le devolvió a la Eurocámara.

En abril de 2019 anunció el abandono de su escaño en el Parlamento Europeo y de sus cargos en la ejecutiva del PP de Bizkaia, sorprendido, triste y desilusionado por figurar en un puesto sin posibilidad de ser elegido porque todas las encuestas auguraban que el PP no llegaría a sacar 17 escaños, que era su puesto en la lista. Sorpresivamente, ahora Pablo Casado le ha recuperado para la política con el encargo de encabezar la coalición del centro derecha en las elecciones vascas de 2020 que suscribieron el pasado viernes las direcciones nacionales del PP y Ciudadanos.