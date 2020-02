El método de una mujer para dejar de recibir imágenes con desnudos

Una usuaria de Twitter ha querido compartir en su cuenta el método que ha encontrado a través de Facebook para ahuyentar a los hombres que envían imágenes con desnudos, indeseados, a los móviles de algunas mujeres.

En la captura de pantalla, compartida por @KatyMontgomerie, se puede ver la conversación que mantiene una chica con Kenshiro Perry, que le envía una imagen de sus genitales.

"¿Te gusta?", pregunta él.

"Perdona, no puedo ver las fotos, ¿qué me has enviado, un meme?", responde ella.

"No exactamente", indica Kenshiro.

En este punto de la conversación es cuando empieza su estrategia.

"¿Qué es? No puedo ver imágenes si son de desnudos. Tengo un bloqueador de porno en mi teléfono que envía la información con los datos de la imagen inmediatamente a la Policía Local. Sé que suena estúpido, pero nunca se puede ser demasiado cuidadoso con los tíos horribles que te mandan fotos de sus penes por internet sin habérselo pedido”, le explica.

"¿Lo dices en serio?, contesta él.

"Totalmente. ¿Qué chica no lo tiene? Todas mis amigas también. ¿Por qué? ¿Qué me has enviado?", pregunta ella sabiendo el contenido de la imagen.

"Te he enviado eso. He bebido demasiado", se excusa él.

“Bueno, siento decir esto, pero esas imágenes estarán siendo analizadas ahora en mi Unidad Local de Crímenes Sexuales contra las Mujeres. Lo que probablemente significa que ya tienen fotos de tu cara también, por tu perfil. Yo que tú buscaría un abogado. ¿Has bebido demasiado? No sé si eso será convincente”, informa ella.

No se sabe si el mensaje fue leído o no, ya que la chica recibe un mensaje de que su interlocutor le ha bloqueado.