Gerard Piqué ha hablado en la rueda de prensa previa al partido de ida de los octavos de final de la Champions frente al Nápoles. En la previa de un duelo tan decisivo, no ha podido faltar el tema del que más se habla en el Barcelona desde la pasada semana: la crisis digital del club que desveló la Cadena SER.

Sobre que él fuese uno de los objetivos de los ataques de las cuentas, ha dicho: "No te sabría decir si me molestó. Me da igual. Al final, las redes sociales son incontrolables. Todo el mundo dice lo que quiera. Me lo creí que al menos él (Bartomeu) no lo sabía porque cuando tuvimos la reunión estaba tocado. Pero es algo que ha salido, ha explotado, se ha solucionado. Todo lo que no sea la pelota y el fútbol nos perjudicará mañana y de cara al futuro".

Piqué ha hecho un llamamiento a centrar la atención del equipo exclusivamente al terreno de juego y ha sido muy claro sobre la trascendencia de sus actuaciones para todos los miembros del club: "Nosotros intentamos hacer nuestro trabajo y lo importante en este club han sido los resultados, que en los últimos años han aguantado al club. Sabemos la responsabilidad que tenemos. Sabemos que las aguas no bajan tan tranquilas si no hay buenos resultados".

Sobre las declaraciones de Messi, en las que el argentino aseguraba que no eran "favoritos para la Champions", ha coincidido: "Puede que no seamos los más favoritos pero siendo el Barça, posibilidades tenemos. Lo más importante es ir paso a paso".

"No lo vamos a olvidar nunca. Han sido dos golpes muy duros en la historia del club y en nuestras trayectorias. Pero creo firmemente que de las grandes derrotas puedes aprender y mirar al futuro", ha dicho sobre las debacles de Roma y Liverpool.

El domingo llega el Clásico, pero antes está el Nápoles este martes y Piqué no ha dejado la oportunidad de recordar la trascendencia del partido: "Hace dos semanas estábamos a seis puntos del Madrid y si no hubiéramos ganado allí pues el escenario sería distinto. Cada partido marca el siguiente. Ganar mañana servirá para el próximo domingo. Esperemos que sea un pasito más".