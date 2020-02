"Éramos amigos desde los 20 años": el político del PP que más ha decepcionado a Granados

Hace ya varios años, concretamente en octubre de 2014, e juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ordenaba la detención del exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados por el pago de dinero a cambio de favores políticos. Todo ello durante una redada anticorrupción que dejaba 51 detenidos, entre los que se encontraban varios alcaldes y constructores como el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez.

Desde entonces, el que fuera número dos de Esperanza Aguirre ha pasado dos años y ocho meses en la cárcel, en la que espera la resolución del juicio en el que está acusado de blanqueo de capitales, organización criminal, delito contra la hacienda pública, tráfico de influencias, cohecho, malversación de fondos, prevaricación y fraude.

"Lo he perdido todo o casi todo"

Este domingo, el político ha contado su experiencia en la cárcel frente a Jordi Évole. Apenas unas semanas después de entrevistar a Oriol Junqueras, y conocer las distintas anécdotas de varios presos, el presentador de Lo de Évole se ha reunido con Francisco Granados para conocer cómo es su vida en prisión. Desde sus primeros días en el calabozo, en los que afirma que "los guardias se portaron muy mal", hasta su mal rato al compartir celda con un asesino: "Era un enfermo mental, me despertaba y me estaba mirando a oscuras".

Entre todas estas anécdotas, Évole le ha preguntado sobre todo lo que ha perdido desde que ingresó en prisión durante estos dos años: "Lo he perdido todo o casi todo. No he perdido mi familia, no he perdido los amigos que te terminan quedando de verdad, pero sí que he perdido mi mundo". Tras estas declaraciones, el periodista le ha preguntado sobre quiénes eran esas personas que consideraba amigas y que dejaron de serlo tras su entrada en prisión.

"Éramos amigos desde los 20 años"

Una vez más, Granados le ha vuelto a explicar que no les considera amigos porque, si los ha perdido, es que no eran realmente amigos. A pesar de ello, sí que reconoce que ha tenido "alguna decepción importante". Concretamente la de Luis De Guindos, a quien consideraba un amigo desde los 20 años.

Según ha dado a conocer Granados, su relación con el vicepresidente del Banco Central Europeo no ha vuelto a ser la misma desde que ingresó en prisión: "Eramos muy amigos, y desde la detención, nada".