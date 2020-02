"Ni el torero mata al toro, ni el toro mata al torero, los dos se juegan su vida a un mismo azaroso juego. No trafiquéis con su alma. No le perdonéis la vida al toro bravo en la plaza. Que es humana cobardía robarle al toro su muerte a solas con su agonía". Estos fueron los versos con los que sorprendió Estrella Morente este domingo en 'Operación triunfo', cantando a favor de la tauromaquia y convirtiéndose así en el blanco de todas las críticas.

La cantante granadina no avisó que iba a cambiar la letra de la canción ni a la productora ni a la concursante que la acompañaba en el escenario. Es por eso que este lunes, Noemí Galera, directora de la Academia de 'Operación triunfo', ha intervenido en el programa 'A partir de hoy' para dar las explicaciones pertinentes.

"Todos los ensayos fueron diferentes a la actuación. Le hemos preguntado a Nia y nos ha dicho que ella iba a calentar, y calentó, efectivamente", ha empezado. "Lo hizo en directo sin avisar a nadie y nos quedamos un poco a cuadros. Me sabe muy mal por Nia porque era su momento, no es justo para ella sobre todo".

Máximo Huerta, presentador del magazín, ha señalado entonces que "cada uno puede tener su opinión sobre los toros", haciendo referencia a las palabras de Maialen, la concursante de 'OT 2020' que hace unas semanas criticó a los taurinos. Noemí, por su parte, no ha dudado en dar la cara por ella. "La conversación de Maialen pasó hace un mes. Es una charla que tiene ella con sus compañeros en su casa, no está dando una entrevista. Es en el canal de Youtube, no en la cadena, mientras que Estrella sí ha aprovechado un programa en prime time para hacer un alegato. Que cada uno piense lo que quiera, pero juegan en dos ligas diferentes".

A continuación, Noemí Galera ha asegurado que si la intención de Estrella Morente era mandarle un mensaje a Maialen no lo ha conseguido: "Ella no se quedó con nada porque lleva un mes encerrada y no se enteró. Si quería responderle a ella, equivocó el canal", ha dicho. "Ella está señalando hacia los concursantes, sí. Entiendo que se dirige a ella porque los demás no han dicho nada al respecto".