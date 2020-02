"Es vergonzoso": críticas a Estrella Morente por cantar en favor de la tauromaquia en Operación Triunfo

La cantaora Estrella Morente se ha convertido en una de las protagonistas de la sexta gala de Operación Triunfo. No solo por interpretar el tema Volver junto a Nia, sino por unos versos en favor de la tauromaquia que han provocado un gran número de críticas hacia la artista en redes sociales. Unos versos en los que la granadina aseguraba que la tauromaquia es un juego en el que el torero y el toro luchan por la vida.

Varios segundos antes de comenzar con la ya mítica canción, Morente sorprendía tanto a la audiencia como a la producción del programa con unos versos que, tal y como explicaba el productor Tinet Rubira, no estaban "pactados ni previstos": "Ni el torero mata al toro, ni el toro mata al torero. Los dos se juegan su vida a un mismo azaroso juego".

"No le perdonéis la vida al toro bravo en la plaza"

A continuación, la cantaora continuaba con su alegato en favor a la tauromaquia hablando sobre la muerte del toro y cómo no hay que perdonarle la vida cuando lucha contra el torero en la plaza: "No trafiques con su alma, no le perdonéis la vida al toro bravo en la plaza. Que humana cobardía robarle al toro su muerte. a solas y en su agonía".

📺 Estrella Morente ha cantado un verso inicial en defensa de la tauromaquia en el inicio de su actuación en #OTGala6.



Según el productor Tinet Rubira (@tinetr), pilló por sorpresa al programa, no estaba previsto y no se hizo en ningún ensayo. pic.twitter.com/NnSO4zXP71 — La Guerra de los Medios (@GuerraDeMedios) February 24, 2020

Unos versos del poeta José Bergamín que provocaron la ira de un gran número de personas en redes sociales, donde no daban crédito al alegato en favor a la tauromaquia. Entre ellos un Javier Calvo que ni tan siquiera sabía cómo reaccionar ante lo que estaba presenciando: "En realidad tengo que tuitear porque me parece tan fuerte la narrativa de la Morente y el toro que no sabría por dónde empezar".

"Hay que ser muy psicópata"

Unos versos que llegan apenas unos días después de que Maialen, una de las concursantes de Operación Triunfo, criticara abiertamente a la tauromaquia: "A un animal se le puede sacrificar con una inyección para que no sufra o metiéndole en una plaza haciéndole pasar un estrés del copón y clavándole banderillas mientras un montón de gilipollas están en una plaza bebiendo, fumando y descojonados".

De hecho, la cantante llegó a referirse a la tauromaquia como un acto "muy nazi" y "muy psicópata": "Ostia, es que es muy nazi. Hay que ser muy psicópata. Y encima te vienen y te dicen que es que da mucho dinero". Unas declaraciones que llevaron al programa incluso a pedir perdón a través del Defensor de la Audiencia: "Lamentamos los insultos a los aficionados a los toros. Aunque no se trata de un programa de opinión, en cualquier espacio de televisión española sus participantes están sujetos a normas y manuales que regulan el funcionamiento de todo".