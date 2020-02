Los móviles que no llegaron al Mobile World Congress: del plegable de Huawei a lo nuevo de Sony y Realme

El lunes ha sido el día escogido por las grandes tecnológicas para presentar sus nuevos teléfonos móviles. Desde que la GSMA anunciara la cancelación del Mobile World Congress por el miedo al coronavirus, empresas como Huawei, Honor, Sony o RealMe se quedaron sin un escenario idóneo para presentar sus nuevos dispositivos.

Por esa misma razón, y ante el poco margen de maniobra para un plan B, todas ellas han decidido presentar sus teléfonos móviles por streaming. A pesar de que las presentaciones no han sido tan espectaculares como las que hemos podido ver en el Mobile World Congress durante los últimos años, han dejado muchos terminales dispuestos a conquistar el mercado. Estas han sido las principales novedades.

Sony presenta dos teléfonos móviles: Xperia 1 II 5G y Xperia 10 II

La más madrugadora, Sony, se levantaba a primera hora de este lunes con dos nuevos teléfonos móviles bajo el brazo: el Xperia 1 II 5G y el Sony Xperia 10 II. El primero de ellos, considerado como el nuevo buque insignia de Sony, destaca como un dispositivo que se centra en el campo de la fotografía. A pesar de que tiene características tan interesantes como un procesador Snapdragon 865, memoria RAM de 8 GB o un almacenamiento interno de 256 GB, los responsables de la compañía han preferido destacar su apartado fotográfico bajo el sello de Zeiss.

Sony presenta su nuevo Xperia 1 II 5G. / Sony

El segundo, mientras tanto, es un gama media que destaca por una buena batería. A pesar de que no tiene unas características can sorprendentes como la de su hermano mayor, el Sony Xperia 10 II cuenta con un procesador Snapdragon 665, una memoria RAM de 4 GB y un almacenamiento interno de 128. Respecto al apartado fotográfico, el teléfono móvil cuenta con tres cámaras que suceden así a la doble cámara trasera presentada el año pasado. Respecto al precio y disponibilidad de los teléfonos móviles, la empresa todavía no se ha pronunciado.

Así es el Sony Xperia 10 II. / Sony

RealMe y su nuevo buque insignia: así es el X50 Pro 5G

Descubre nuestro smartphone más rápido con 5G, el #realmeX50Pro.



Sienta la velocidad en tus manos con:

Snapdragon 865 5G

65W Carga Rápida SuperDart

90Hz SuperAMOLED Fullscreen

In-Display Dual Selfie#realme5G



Desde: 599€ | 8GB/128GB pic.twitter.com/HOaiRwpxVa — realme España (@realmeespana) February 24, 2020

Varias horas más tarde, concretamente a las 10.00 horas, Realme presentaba el X50 Pro 5G. Tras convertirse en una de las grandes alternativas a Xiaomi, la filial de Oppo ha sorpendido con un gama alta que destaca por características tan interesantes como un procesador Snapdragon 865, una memoria RAM de hasta 12 GB de RAM y un almacenamiento interno que se dispara hasta los 256 GB.

En esta ocasión, la firma china ha recurrido a una cuádruple cámara que destaca por un sensor principal de 64 megapíxeles. Entre el resto de sensores podemos encontrar un ultra gran angular de ocho megapíxeles, un angular normal de 64 megapíxeles y un telefoto de 12 megapíxeles. Respecto a fecha y disponibilidad del producto, el teléfono móvil llegará al mercado el próximo mes de abril a partir de 599 euros en su configuración base y 749 en el tope de gama.

Huawei presenta su nuevo plegable: así es el Mate Xs

#HUAWEIMateXs te permite ver más de lo que imaginas… Te traemos la mejor experiencia visual con una pantalla inmersiva de 8 pulgadas #JuntosConectamosPosibilidades pic.twitter.com/qX293WFZ2G — Huawei Mobile España (@HuaweiMobileESP) February 24, 2020

Hace tan solo un año, Huawei presentaba su primer teléfono plegable. Apenas unos días de que Samsung hiciera lo propio con su Galaxy Fold, la firma china contraatacaba con un teléfono móvil que no llegaría al mercado chino hasta el pasado mes de noviembre. Un plegable, que llegaba al mercado a partir de 2.229 euros, que aspiraba a imponerse en la guerra de la telefonía plegable.

Ahora va un paso más allá y presenta el Mate Xs. Después de mejorar su bisagra, uno de los puntos débiles de su antecesor, la firma china ha sorprendido con una pantalla única plegable de ocho pulgadas. Mientras que Samsung ha decidido apostar por teléfonos tipo concha con el Z Flip, Huawei incide en la idea del teléfono móvil que se convierte en una tableta.

El dispositivo viene equipado con el procesador Kirin 990 5G, 8GB de memoria RAM y un almacenamiento de 512 GB. También con una batería de 4.500 miliamperios para poder gestionar una pantalla que se dispara hasta las ocho pulgadas cuando está desplegada. Sin embargo, y al igual que pasó con el Huawei Mate 30 Pro, no contará con las aplicaciones de Google preinstaladas. Respecto al precio y disponibilidad, el nuevo plegable de Huawei llegará al mercado a partir de marzo por 2.499 euros.

Honor presenta el 9X Pro y la nueva familia View 30

Por último, Honor ha presentado el 9X Pro y la nueva familia View 30. El primero de ellos es un todo pantalla equipado con un procesador Kirin 810, 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento. Respecto a sus cámaras, el teléfono móvil dispone de un sensor principal de 48 megapíxeles que se apoya en un sensor gran angular de 8 megapíxeles y un sensor de dos megapíxeles para la toma de retratos. Respecto a su precio y disponibilidad, el 9X Pro llegará al mercado el próximo mes de marzo por 249 euros.

Respecto al View 30 y el Honor View 30 Pro, teléfonos que ya pudimos ver el pasado mes de noviembre, la firma china apuesta por una configuración compuesta de un procesador Kirin 990, 8GB de memoria RAM y un almacenamiento de hasta 256 GB. Una configuración en la que, al igual que pasa con los teléfonos móviles de Huawei, no encontraremos los servicios de Google preinstalados. Respecto a fecha y disponibilidad, todavía no se han dado a conocer las cifras en nuestro país.