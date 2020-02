Dos galerías excluidas de ARCO batallan judicialmente contra la feria

My Name´s Lolita Art, una galería que ha participado en ARCO desde el año 90 hasta el 2007 de manera ininterrumpida. En total ha interpuesto tres demandas tras quedarse fuera de la feria en 2008. La Audiencia Provincial de Madrid acaba de ratificar la sentencia emitida por un juzgado de Madrid en 2018 en la que se decía el comité organizador de la feria de arte contemporáneo no cumple los principios de igualdad y transparencia en la selección de galeristas. "En 2007, en pleno éxito de la galería y sin apercibimiento alguno, fuimos expulsados por el comité de selección, el cual está formado por galeristas en activo que participaron en la feria. En 2015, 2016 y 2017 solicité mi reingreso en ARCO e interpuse demandas contra IFEMA al no ser admitido en el proceso de selección. La primera sentencia que ha sido resuelta se refiere al año 2016. Estoy a la espera de las otras dos que, probablemente, irán en el mismo sentido del pronunciamiento de la Audiencia Provincial Civil de Madrid, que ha creado jurisprudencia", asegura Ramón García, director de esta galería.

Ramón considera que el comité que se encarga de seleccionar a las galerías que participan en la feria cada año debe estar compuesto por algo más que galeristas "a ser posible que no estén en activo". "Debería haber directores de museos, de fundaciones, etc, para que se garantice la transparencia", explica.

Sus pasos los han seguido desde Trinta Arte. Una galería gallega que llevaba desde el año 87 participando en ARCO y que, al igual que My Name´s Lolita Art, ha quedado excluida de la edición que arranca este miércoles. "Nuestra exclusión se debe a que no se han respetado los principios de transparencia, publicidad e igualdad que exige la Ley de Contratos del Sector Público". Tras un periodo de alegaciones por parte de la galería tras conocer su no admisión, decidieron interponer un recurso contencioso administrativo, que ha sido admitido a trámite por el Tribuanl Superior de Justicia de Madrid. En esta ocasión no es por la vía civil. Tras un cambio en la legislación su denuncia se tramitará en la jurisdicción contencioso-administrativa y puede tener consecuencias legales más graves.

ARCO arranca este miércoles con la presencia de más de 200 galerías nacionales e internacionales.