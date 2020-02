Franco vuelve a colarse en ARCO

Sakkinen está casado con una española y tiene dos hijos. Residen en Pepino, Toledo. Se le ocurrió hacer esta obra cuando uno de sus hijos le contó que habían estudiado a Franco en el colegio y que en clase escuchó que Franco no fue tan malo. La galería Forsblom (Helsinki) expone esta imagen del dictador, acompañada de un texto en el que se resume todo lo "bueno" que el dictador hizo por España, utilizando la ironía. Por ejemplo, los pantanos o que él formó parte de los Payasos de la Tele.

El Calder por valor de 1.800.000 euros / Almudena Lopesino

En ARCO se dan cita más de 200 galerías nacionales e internacionales. Como cada año se busca la pieza más cara. En la galería Leandro Navarro encontramos un Calder por valor de 1.800.000 euros y al lado un Kandisky que cuesta 1.500.000, según los galeristas. En este espacio encontramos varios Dalí, Miró o Picasso cuyos precios son inferiores a las anteriores obras.

Además de estas piezas, el artista chino AI Weiwei ha elaborado una composición, 'Zodiac' (el horóscopo chino. 12 piezas en total) que individualmente se venden por 160.000 euros, pero en conjunto el precio asciende a 1.920.000 euros. Curiosamente, es la galería Forsblom (la misma que ha traído a Franco en esta edición) la encargada del montaje de la obra de AI Weiwei.

ARCO arranca mañana en plena crisis del coronavirus y con el brote activo en Italia. Las galerías de este país con presencia en la feria, 7 en total, no han tenido problemas para poder llegar a España, "pensábamos que no íbamos a poder venir, pero finalmente nos han dejado", apuntaban desde las galerías de Milán Francesca Minini y Massimo Minini. Los organizadores de ARCO ya confirmaron hace unos días que no hay presencia de galeristas asiáticos en esta edición.