La pregunta de Mamen Mendizábal en 'El Hormiguero' que remueve por dentro

Este lunes, Mamen Mendizábal fue la invitada de 'El Hormiguero'. La presentadora de 'Más vale tarde' acudió al programa que comanda Pablo Motos, pero no para hablar de la actualidad política, sino para presentar el nuevo espacio que conducirá próximamente en laSexta.

Se titula 'Palo y astilla' y es un formato que al principio no convencía a Mendizábal. Sin embargo, hubo una frase del equipo que le hizo cambiar de parecer.

"Me costó que me convencieran hasta que tocaron la frase clave: ¿qué le dirías a tu madre si todavía estuviera viva?", dijo la presentadora, dejando en el aire algunas cuestiones que puede remover por dentro a cualquiera que haya perdido a un ser querido. "Si tuvieras la oportunidad de viajar en el tiempo, si tuvieras la oportunidad de decir las cosas que no has dicho...".

Y añadió: "Hablar del patrimonio emocional, de los valores de nuestros padres, de lo que hemos aprendido de ellos".

Tras estas palabras de Mamen Mendizábal, el propio Pablo Motos sorprendió al público relatando un duro testimonio sobre su madre, que falleció en diciembre de 2018.

El presentador de 'El Hormiguero' no estará en 'Palo y astilla', pero sí otros profesionales, como Iñaki Gabilondo, Arantxa Sánchez Vicario, Alberto Chicote y El Gran Wyoming.

'El Hormiguero', lo más visto del lunes

'El Hormiguero' se situó este lunes como lo más visto de la televisión con 2.683.000 espectadores. Además, el programa de Pablo Motos, que recibió la visita de Mamen Mendizábal obtuvo el minuto de oro del día a las 22:49 horas con 3.679.000 espectadores.

La emisión arrasó entre todos los públicos, destacando en Jóvenes, con un 16,8% de cuota, así como entre los espectadores de 45 a 54 años, con un 18,9%. Fue igualmente líder en Andalucía (18,8%), Madrid (16,2%), Valencia (19,8%), Castilla-La Mancha (15,3%), Aragón (20%), Baleares (13,4%), Murcia (22,7%), Castilla y León (17,7%) y Resto (20,8%).