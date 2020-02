"No me atrevo a mirarlo": Pablo Motos desvela el objeto que guarda tras la muerte de su madre

La periodista Mamen Mendizabal ha acudido este lunes a El Hormiguero para promocionar Palo y Astilla. Un nuevo programa, que se emitirá próximamente en La Sexta, en el que una serie de personajes populares rendirán tributo a sus padres a través de sus recuerdos. Por esa misma razón, y aprovechando el leitmotiv del programa, la periodista y Pablo Motos han hablado sobre la relación con sus padres y cómo es la vida cuando ya no están.

En primer lugar, y antes de entrar en materia, Mamen Mendizabal recuerda lo complicado que fue convencerla para ponerse al frente del programa: "A mí me costó que me convencieran hasta que tocaron la frase clave". Y es que, mientras negociaba para presentar Palo y Astilla, los productores del programa le preguntaron qué fue lo que le diría a su madre si todavía estuviera viva o qué le diría a su padre si tuviera la oportunidad de viajar en el tiempo.

"Es muy bonito hablar de lo que aprendimos de nuestros padres"

Fue entonces cuando la periodista llegó a la conclusión de que era una oportunidad muy bonita: "Es muy bonito hablar del patrimonio emocional, de los valores de nuestros padres, de lo que aprendimos de ellos, de lo que tenemos de ellos". A continuación, y sin llegar a terminar la frase, la periodista le preguntó a Pablo Motos sobre si guardaba más parecido con su padre o con su madre.

Después de que el presentador le explicara que era más parecido a su madre, este recordó el momento en el que se enteró de su muerte: "Cuando se murió mi padre pensé que me iba a ir quedando solo. Pero, cuando se murió mi madre, no me lo creía; no quería quedarme nada de ella". A pesar de que no quería quedarse con ningún recuerdo de su madre, su hermana le regaló varios objetos entre los que se encuentra una fotografía que no se atreve a mirar.

"Es lo más valioso que tengo en casa"

Una fotografía en la que se puede ver a una joven Amelia Burgos embarazada de Pablo Motos: "Es lo más valioso que tengo en casa". A continuación, y tras la confesión de Motos, la periodista ha podido ver algunas fotografías en las que aparece a su padre y su madre: "Todo esto remueve. Lo que remueve es ver lo que tienes de ellos de verdad. No lo que tienes de ellos de los ojos, de la nariz, de la boca, sino lo que tienes en el corazón, los valores que han quedado para siempre".

Porque, tal y como recuerda Mamen Mendizabal, pasamos mucho tiempo intentando matar a nuestros padres cuando somos adolescentes y luego, cuando nos damos cuenta, a lo mejor no están. Por todo ello, la periodista ha pedido a la audiencia de El Hormiguero que nunca olviden a sus padres.