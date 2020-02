El gran sueño de los madridistas -y de Florentino Pérez- ha estado cerca de vestir de blanco en más de una ocasión. Por supuesto que se vinculó a Kylian Mbappé con el Real Madrid cuando fichó por el PSG, pero antes de llegar al Mónaco también estuvo cerca de llegar a la capital española. Incluso antes, en 2012 estuvo en Valdebebas en una prueba. Finalmente sus padres decidieron que lo mejor para su hijo era quedarse en Brondy, su casa, y ahora el campeón del mundo ha explicado cómo fue aquel suceso tan especial en The Players Tribune.

"Justo antes de cumplir 14 años, me dieron una sorpresa increíble. Mi padre recibió una llamada de alguien en el Real Madrid invitándome a venir a España para una sesión de entrenamiento durante las vacaciones. Le habían dicho a mi padre: ‘A Zidane le gustaría ver a tu hijo’. En ese momento, Zizou era el director deportivo del club. Por supuesto, fue como estar en la luna. Estaba desesperado por ir (...) Era mi decimocuarto cumpleaños esa semana y lo que no sabía es que mis padres estaban organizando todo con mi equipo de entonces para poder llevarme a Madrid como regalo. No le dijimos a nadie a dónde íbamos. Ni siquiera se lo dije a mis amigos más cercanos, porque estaba demasiado nervioso. Si las cosas no iban bien, no quería volver a mi vecindario y decepcionarlos", ha explicado Mbappé.

Su primer encuentro con Zinedine Zidane

"Nunca olvidaré el momento en que llegamos al centro de capacitación desde el aeropuerto. Zidane nos recibió en el párking junto a su automóvil, y era un automóvil realmente agradable, por supuesto. Nos saludamos y luego se ofreció a llevarme al campo para entrenar. Estaba señalando el asiento delantero como diciendo, 'sigue, entra'. Pero me congelé y le pregunté: '¿Me quito los zapatos?' (risas) No sé por qué dije eso. ¡Era el auto de Zizou! Él lo vio divertido. Y dijo: 'Claro que no, vamos, entra'. Me llevó al campo de entrenamiento, y estaba pensando para mí mismo, estoy en el auto de Zizou. Soy Kylian de Bondy. Esto no es real. Todavía debo estar durmiendo en el avión. A veces, incluso cuando realmente estás viviendo algo, te sientes como en un sueño...", ha explicado el crack francés.