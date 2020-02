El incomprensible gol fallado por Vinicius

El Real Madrid no tuvo muchas ocasiones durante la primera mitad, tan sólo una de ellas ha sido clarísima y a estas alturas la afición no comprende aún cómo esa ocasión del brasileño no acabó en gol.

La jugada se desarrolla muy rápido en el centro del campo del Real Madrid hasta que Karim Benzema la tiene en sus botas, tras un recorte cruza el balón y es Ederson quien la saca, sin embargo no acabaría la ocasión ahí. El balón le cayó a Vinicius que, cuando va a rematar, se resbala y acaba por fallar la más clara de los primeros cuarenta y cinco minutos.

El Manchester City siguió con el control del juego, y es que fue esa ocasión la que pareció haber despertado a los de Guardiola, que a partir del minuto treinta han dominado el encuentro. El conjunto blanco llega a la segundo tiempo con las mismas sensaciones y sin un gol capital que por una extraña razón Vinicius no metió.