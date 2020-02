Los bulos sobre el coronavirus que no te debes creer: desde la cocaína hasta la orina infantil

Tras su rápida propagación por Italia, donde se han registrado un total de 322 casos, España ha confirmado ocho infectados por coronavirus de Wuhan en las últimas 72 horas. Entre ellos podemos encontrar cuatro personas que han dado positivo en Tenerife y otras tres en la Península: dos en Madrid, otra en Barcelona y una más en Vila Real (Castellón).

Desde que se registraran los primeros casos el pasado mes de diciembre, la Organización Mundial de la Salud ha confirmado más de 81.000 personas afectadas por una epidemia que comenzaba en la región de Wuhan. Una epidemia que, a día de hoy, ha dejado más de 2.700 muertes en todo el planeta. Esto ha trasladado la inquietud a redes sociales y grupos de WhatsApp, donde los bulos y las fake news campan a sus anchas.

Desde la cocaína hasta la orina infantil

Por esa misma razón, y ante la proliferación de una cantidad ingente de bulos, que se propagan todavía más rápido que el propio coronavirus, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado un artículo en su página web en el que confirman o desmienten las distintas noticias que recorren las redes sociales. Desde los hipotéticos fármacos para hacer frente al coronavirus hasta remedios caseros para no contraer la enfermedad.

Y no. Por lo que sea, la cocaína no puede protegernos frente al nuevo coronavirus. Tal y como recuerda la OMS, la cocaína es una droga estimulante y adictiva: "su consumo provoca graves efectos secundarios y es perjudicial para la salud de las personas". Tampoco la orina infantil, tal y como aseguran varias personas a través de las redes sociales: "La orina no mata los virus ni las bacterias". De hecho, desde la OMS recuerdan que la orina puede contener pequeñas cantidades de material vírico o bacteriano. Por esa misma razón, lavarse las manos con orina infantil o limpiar determinadas superficies con ella no te servirá para nada.

La transmisión del virus

Varias han sido las personas que aseguran que el nuevo coronavirus puede transmitirse a través de objetos como monedas y billetes. A pesar de que tienen razón, el riesgo es muy bajo: "La información preliminar indica que el nuevo coronavirus (2019-nCoV) puede sobrevivir en una superficie durante unas horas o un poco más". Según explica la OMS, un objeto puede resultar contaminado si una persona infectada tose o estornuda encima del mismo o lo toca. Por todo ello, el riesgo es muy bajo.

Pero no. El coronavirus no puede llegar hasta ocho metros de distancia de una persona que tose o estornuda. Según recoge la OMS, las gotículas respiratorias llegan hasta un metro de distancia de una persona que tose o estornuda. Tampoco se propaga a grandes distancias a través del aire ni por picaduras de mosquito. Las gotículas son demasiado pesadas como para propagarse a grandes distancias.

Cómo (no) matar al coronavirus

¿Cómo se mata al coronavirus? Todavía no hay ninguna vacuna para hacer frente al virus. Sin embargo, varias han sido las personas que aseguran que el frío y la nieve puede acabar con el virus. También a través de un secador de manos como los de los baños públicos, con una lámpara ultravioleta o rociando el cuerpo con alcohol o con cloro.

No, no y no. El coronavirus no se puede matar así como así. Por lo tanto, y antes de creerte información de terceros, consulta fuentes oficiales como la Organización Mundial de la Salud.